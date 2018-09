Garfagnana



Una micia da salvare a Pieve Fosciana

martedì, 25 settembre 2018, 15:07

Questa simpatica micia di tre anni ha perso la sua bipede. Gli eredi non vogliono saperne di lei e hanno tentato di farla sopprimere. Anche coloro che hanno acquistato la casa della defunta sono schierati contro la gatta che cerca disperatamente di rientrare in casa. L'infelice micia è un felino di ottimo carattere, sana e coccolona. Si trova a Pieve Fosciana in precarie condizioni. Chiamate per adottarla Lucia 336666795 o Grazia 3402968402