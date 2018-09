Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Una strada per Andrea: volere è potere a San Pellegrinetto

sabato, 22 settembre 2018, 14:31

San Pellegrinetto, un bellissimo paesino di montagna da dove si possono ammirare la Pania e il Monte Forato. E' lassù che abitano i nonni di Andrea, in mezzo alla natura, al panorama, all'aria buona, alla tranquillità, ma anche alle salite e discese e alle stradine tipiche dei monti. Un luogo naturalmente non accessibile a chi, come Andrea, non può camminare, a causa di un incidente stradale che lo ha costretto su una sedia a rotelle ormai 10 anni fa.



Ma volere è potere e così, grazie alla sensibilità e al conseguente intervento del sindaco di Fabbriche di Vergemoli, ora a San Pellegrinetto le barriere architettoniche che ostacolavano l'accesso di Andrea alla casa dei nonni sono state superate, con la costruzione di una piccola strada che lo porta proprio sotto casa dei nonni.



"Dovere" dice il sindaco. "Vero - risponde Patrizia Pollastrini, la mamma di Andrea, i cui genitori si sono trasferiti più di 20 anni fa a San Pellegrinetto, - come è vero che questo gesto potrebbe insegnare a chi risponde troppo spesso "non si può" per mancanza di fondi, per mancanza di questo, per mancanza di quello, che la vera e unica mancanza troppo spesso è la volontà e la capacità di considerare tutti persone, a prescindere da cosa possono o non possono fare".