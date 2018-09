Garfagnana



Unicoop Tirreno, scatta lo sciopero in Valle

domenica, 16 settembre 2018, 09:57

Dichiarato già lo stato di agitazione e proclamato lo sciopero unitario alle Coop del Tirreno il 26 settembre. In lucchesia i supermercati sono quelli di Pieve Fosciana e Fornoli, dopo la recente chiusura di Barga. I dipendenti dunque sono attualmente circa 30. Sulla questione intervengono i due rappresentanti di Uiltucs UIL Versilia Massimiliano Bindocci e Giovanni Sgrò.

"L’azienda - esordiscono - sa predicare come unica via d’uscita dalle paludi, dove si è infilata con anni di pessima gestione e di investimenti sbagliati, solo il verbo del taglio del costo del lavoro e nei negozi pratica in modo spinto il precariato, le logiche divisive, gli atteggiamenti arroganti allontanando di fatto i lavoratori dal sindacato e facendo di tutto per rendere le logiche del personale individuali e mai collettive. A questo si aggiunge una gestione della crisi con cui ha dichiarato all’incontro del 5 settembre di voler uscire facendo pagare il conto a chi lavora".



"Nei punti vendita - dichiarano - riusciamo a fare solo qualche incontro, ma raramente agli impegni seguono i fatti. Adesso l’azienda propone di tagliare tutte le conquiste della contrattazione integrativa, facendo pagare ancora a chi lavora la cattiva gestione. La risposta è "no", e immediata è stata la dichiarazione di stato di agitazione, adesso è stato dichiarato sciopero per il 26 settembre. Temiamo pressioni anomale, ma le denunceremo. I lavoratori Coop del Tirreno in alcuni casi hanno addirittura paura, e pensare che una volta questa Coop si chiamava “la proletaria”.

"Il 26 settembre - concludono - è uno sciopero importante dall’esito dipenderà come sarà affrontata la crisi di Unicoop se la affronteremo in modo condiviso o su scelta aziendale facendo pagare il conto - come spesso accade - a chi lavora. Dunque invitiamo la clientela a essere solidale e comprendere i disagi, già nei prossimi giorni inizieranno le assemblee".