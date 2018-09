Garfagnana



Vento, prolungato codice giallo su quasi tutta la Toscana

martedì, 25 settembre 2018, 12:29

Prosegue il codice giallo per vento fino alle 13 di domani, mercoledì 26 settembre su tutta la Toscana, ad eccezione di Lunigiana e Valle del Serchio.

La sala operativa unica della protezione civile regionale ha prolungato lo stato di vigilanza a causa dell' intenso flusso di Grecale che sta spirando sul centro e sud Italia in conseguenza della presenza di un robusto campo anticiclonico sulle Isole Britanniche e di un'area depressionaria che insisterà tra Mar Ionio ed Egeo fino a domani, mercoledì 26.

Attese forti raffiche in particolare sui rilievi, sulle zone sottovento e la costa centro-meridionale.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.