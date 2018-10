4 milioni dalla Fondazione Crl per gli impianti sportivi

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:01

Domani, sabato, sono previste piogge sparse sulle zone settentrionali e in maniera più isolata sul resto della regione. Localmente, sulle zone di nord-ovest (province di Ms e Lu), le piogge potranno assumere il carattere di rovescio o temporale

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:48

E’ di 21 milioni di euro la somma che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca destinerà agli interventi istituzionali 2019. Lo ha reso noto, nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina in San Micheletto, il presidente Marcello Bertocchini

venerdì, 26 ottobre 2018, 10:54

Una mattinata di festa al plesso unico di Gallicano per la riqualificazione del giardino scolastico utilizzato prevalentemente dagli alunni della scuola primaria. L'amministrazione comunale, su richiesta esplicita degli alunni, si è presa l'impegno di trovare le risorse necessarie per riqualificare anche la parte utilizzata dai ragazzi della secondaria

venerdì, 26 ottobre 2018, 10:50

Nei boschi della Garfagnana, nei giorni scorsi, l’URCA (Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino) e l’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) di Lucca, incaricati del censimento dei cervi, hanno provveduto al loro compito grazie anche alla preziosa collaborazione dell’UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di Lucca

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:40

Festa grande a Camporgiano per l’inaugurazione della nuova palestra e del campo polivalente: un investimento complessivo di quasi un milione di euro che portano a quasi 5 milioni di euro spesi per rinnovare il locale plesso scolastico

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:25

Il primo cittadino di Vagli, dopo il post pubblicato sui social dal vice segretario territoriale della Lega Paolo Giannotti, interviene per denunciare come la solidarietà sia arrivata in maniera trasversale nei suoi confronti tranne che dal segretario leghista Simone Simonini