A Flavia Piccinni e Cynthia Collu il Premio Essere Donna Oggi 2018

lunedì, 15 ottobre 2018, 16:57

Ultimo decisivo step per l'operazione di finanziamento da 105 milioni di euro di GAIA S.p.A.: stamani a Roma sono stati siglati gli atti finali del contratto, che dispongono l'erogazione effettiva del capitale finanziato al gestore idrico

lunedì, 15 ottobre 2018, 15:14

Buona partecipazione di associazioni di Lucca e Valle del Serchio all’incontro su Progetto di vita della persona disabile e “Dopo di Noi”, nel corso del quale il direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana nord ovest Laura Brizzi ha evidenziato le ultime importanti novità introdotte in questo ambito da una nuova deliberazione...

domenica, 14 ottobre 2018, 13:52

Il 6 ottobre a Massasassorosso, frazione del comune di Villa Collemandina, la nonnina Alda Bice Rosalia Mannelli ha compiuto 100 anni. Figlia di Giuseppe Ottavio Mannelli e di Zelinda Lemmi è cresciuta a Massasassorosso sino agli anni '50, quando si è trasferita in Argentina col marito Elziade Mannelli, sposato nel 1949, e le due figlie Maria...

domenica, 14 ottobre 2018, 13:14

La giovane Mariasilvia Vanni di Casciana di Camporgiano ha conseguito brillantemente la laurea triennale in informatica umanistica all’Università di Pisa. In casa Vanni-Benvenuti ben due lauree a pochi mesi di distanza. Prima Francesco in ingegneria meccanica anche lui all’Università di Pisa ed ora Marisilvia

domenica, 14 ottobre 2018, 09:53

La segreteria della Lega Mediavalle e Garfagnana ufficializza il nuovo responsabile comunale per le prossime elezioni amministrative del 2019 a Vagli Sotto. La presentazione si è svolta in alta quota, a mille metri di altezza, tramite diretta Facebook, nell'oasi di Campocatino, che sovrasta il territorio comunale vaglino

domenica, 14 ottobre 2018, 09:46

Premiata l'azienda agricola di Ivan Tiengo. Nato a Trento, è arrivato in Garfagnana perché la famiglia della moglie è originaria della Valle di Soraggio. Appassionato di agricoltura e di montagna, qui ha deciso di riattivare le proprietà della famiglia di lei