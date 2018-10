Garfagnana



A Gallicano il progetto ArteLab racconta la storia dell’arte ai bambini

martedì, 2 ottobre 2018, 13:18

ArteLab è il progetto artistico dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, che l’associazione culturale Venti d’Arte organizza alla biblioteca comunale C.I.A.F. di Gallicano in collaborazione con l’assessorato alla cultura e con il patrocinio del comune di Gallicano.

Il 5 ottobre dalle 17 alle 18,30 sarà presentato il nuovo percorso annuale di laboratori volti alla divulgazione della storia dell’arte e alla conoscenza delle tecniche artistiche. Un pomeriggio aperto dove i bimbi potranno giocare con l’arte e durante il quale saranno illustrate le attività che l’associazione ha realizzato in questi tre anni di collaborazione con la biblioteca.

ArteLab si propone di far conoscere ai bambini alcuni tra i più grandi artisti della storia. Di che colore è la rabbia? Quali artisti raccontano di tigri feroci? Chi dipinge carote al posto del naso? E i baci come si disegnano? Sono solo alcune delle domande e delle curiosità svelate durante gli incontri laboratorio. Tra le attività realizzate c’è l’importante progetto di editoria dell'arte per ragazzi, la collana ‘EdaKids’, Aracne Editore, il cui primo numero, in uscita, è stato realizzato proprio con le illustrazioni dei bambini di ArteLab di Venti d’Arte.

“Partecipare ad ArteLab significa far parte di un progetto finalizzato alla realizzazione di qualcosa di più grande. La nascita della collana editoriale EdaKids è avvenuta con la consapevolezza che un progetto strutturato può portare a grandi risultati e la sua peculiarità sta nel fatto che la storia, racconti di artisti e di opere d’arte, si rivolge ai bambini ed è illustrata dai bambini.” dicono le ideatrici del progetto e direttrici della Collana EdaKids, Lucia Morelli e Riccarda Bernacchi “Aracne editore è inoltre la prima casa editrice scientifica ad occuparsi di arte per bambini e presto sarà realizzato un calendario di presentazioni in fiere dell’editoria per ragazzi e nei centri culturali di tutta Italia”

Un aspetto importante di ArteLab è il coinvolgimento della biblioteca. Infatti grazie all’uso di quegli spazi, i bambini prendono confidenza anche con i libri, punto di partenza per le narrazioni delle vite degli artisti.

I laboratori si terranno tutti i venerdì pomeriggio, dalle 17 alle 18,30 fino ad aprile 2019.