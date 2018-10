A Gallicano si festeggia la notte più horror dell'anno

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:16

Sono iniziati a Pieve Fosciana i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede sulla via Nazionale dagli spogliatoi dalla palestra alla “Croce”. Intervento che mette in sicurezza il transito dei pedoni in un tratto di strada dove i mezzi motorizzati solitamente sfrecciano a gran velocità nonostante il...

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:38

È Lucca, il territorio (che comprende Piana di Lucca, Mediavalle e Garfagnana) dove la mozione di Simona Bonafè ha ottenuto il risultato migliore. Qui, infatti, il documento della giovane europarlamentare ha totalizzato la percentuale più alta di tutta la Toscana, con l'86,49 per cento, pari a 640 voti, contro il...

giovedì, 4 ottobre 2018, 12:46

Dopo la sostituzione del segretario provinciale, altra "rivoluzione" in seno alla Lega Toscana. Manuel Vescovi passa ad un incarico federale, dimettendosi da segretario regionale, e, in attesa di elezioni, subentra a livello regionale, in veste di commissario, il sindaco di Cascina

mercoledì, 3 ottobre 2018, 18:14

Si è svolta ieri mattina la visita al centro “La Piana” di Camporgiano, organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana. Erano oltre 230, tra giovani studenti e insegnanti delle classi V delle scuole primarie di tutta la Garfagnana, a partecipare all'iniziativa fortemente voluta dal presidente dell'Unione Comuni Garfagnana Nicola Poli,

mercoledì, 3 ottobre 2018, 17:24

Sabato 6 ottobre alle 15, l’amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana inaugura ufficialmente il risultato dei lavori eseguiti con il finanziamento del consiglio regionale toscano, nell’ambito del progetto “Città Murate” e del programma MIBACT denominato “Ducato Estense”

mercoledì, 3 ottobre 2018, 17:21

A conclusione del progetto IFTS denominato PID - Paper Industrial Desing "Tecnico Superiore per il disegno e la progettazione industriale", al quale hanno partecipato 13 giovani, venerdì 5 ottobre alle ore 15 sarà organizzato a Palazzo Bernardini (Lucca) un evento dedicato a neo-qualificati, ma aperto a tutti gli interessati, aziende e...