Autopalpazione dal vivo: nuova iniziativa per il "Ritrovo di Roberta"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 8 ottobre 2018, 13:27

E’ la provincia di Lucca la più rappresentata tra i candidati al Premio Pontremoli 2018, con 12 adesioni, di cui 11 provenienti dalla Garfagnana e uno dalla Versilia (Camaiore)

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:54

Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che da un lato torna a invocare dalla Regione il piano faunistico venatorio che manca ormai da anni, dall’altro contesta la mancata gestione e contenimento degli ungulati, sempre più spinti nella ricerca di cibo a ridosso dell’abitato

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:38

Nei giorni scorsi, con scrutinio segreto, nove senatori sono stati eletti in qualità di membri effettivi della delegazione italiana all'Assemblea del Consiglio d'Europa che ha sede a Strasburgo. Fra questi, c'è anche Manuel Vescovi, già attuale componente della Commissione Affari Esteri

domenica, 7 ottobre 2018, 09:25

Dopo le dichiarazioni del sindaco vaglino Mario Puglia, definitosi un tesserato del Carroccio e, quindi, primo sindaco leghista della provincia di Lucca, la Lega Mediavalle e Garfagnana, tramite la sua segreteria, interviene per chiarire la sua posizione all'interno del movimento

sabato, 6 ottobre 2018, 19:54

In Garfagnana è da qualche anno attiva l'associazione Garfaludica che organizza regolarmente piacevoli serate in compagnia, eventi pubblici dimostrativi in occasione di importanti appuntamenti locali, nonché collabora all'organizzazione dello spazio ludoteca alla Lucca Comics & Games spiegando giochi da tavolo, sia ai più giovani che agli adulti

sabato, 6 ottobre 2018, 18:34

Una giornata di festa alla Fortezza di Verrucole per l'inaugurazione dei lavori di miglioramento dell'accessibilità per le persone con difficoltà motorie, dal trenino su monorotaia fino all'ascensore panoramico che porta direttamente alla sala museale