"Autunno Apuano - Festa della Castagna” a Bosa di Careggine

mercoledì, 17 ottobre 2018, 16:15

La Lega Mediavalle e Garfagnana, in costante crescita sul territorio, lancia un nuovo assetto in vista delle amministrative 2019, affidando ufficialmente nuovi ruoli sul territorio. Questo infatti è ciò che è emerso dal direttivo aperto ai sostenitori e militanti del 16 ottobre, in un incontro molto partecipato

mercoledì, 17 ottobre 2018, 13:40

In Valle del Serchio l’interesse per queste centraline è stimolato dall’attività del Movimento La Libellula; proprio in una delle serate informative contro l’ipotesi di realizzazione del pirogassificatore, sono state illustrate le caratteristiche del progetto; gli amministratori di Fosciandora, interessati all’iniziativa, si sono subito attivati per l’acquisizione della centralina

mercoledì, 17 ottobre 2018, 13:18

Rossano Rossi è stato rieletto alla guida della Cgil provinciale di Lucca. Con 61 voti favorevoli e un solo contrario, Rossi proseguirà nell'incarico di segretario generale della Confederazione assunto a giugno 2016. Confermata anche la segreteria composta da Mariarosaria Costabile e Fabrizio Simonetti

martedì, 16 ottobre 2018, 12:35

Il comune di Villa Collemandina sta proponendo l’attivazione di un progetto integrato territoriale PIT da presentarsi in ordine al bando pubblico emesso dalla Regione Toscana sul PSR 2014-2020. Per lunedì 29 ottobre, alle 15, è indetta una riunione pubblica a cui sono inviate tutte le imprese agricole, turistiche e commerciali...

martedì, 16 ottobre 2018, 08:40

Anche quest'anno il Mosca Club Lucca organizza il corso di pesca a mosca con una grande novità. I corsi infatti si terranno il sabato pomeriggio presso Palazzo Pelliccioni-Marazzini nel comune di San Romano in Garfagnana. Si tratta di sei lezioni teoriche dal 3 novembre al 15 dicembre e quattro lezioni pratiche...

martedì, 16 ottobre 2018, 08:36

Grande soddisfazione da parte di tutti per la firma della convenzione: il COC comunale viene così gestito dagli Autieri d’Italia che hanno un importante distaccamento anche nel territorio di Villa, con ben 25 volontari adeguatamente formati