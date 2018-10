Garfagnana



Avis incontra soci, sostenitori e simpatizzanti della Garfagnana

martedì, 23 ottobre 2018, 16:31

E' in programma mercoledì 24 ottobre alle 21, presso la sala del centro intercomunale di protezione civile di via di Pontardeto, una assemblea dei donatori di sangue AVIS rivolta ai volontari e alle persone interessate a donare il sangue e residenti nell'area della Garfagnana.



L'assemblea, promossa in collaborazione con le locali sezioni Avis, vedrà la presenza del vicepresidente vicario di Avis Toscana Luciano Franchi e del presidente zonale di Lucca Cesare Baldassari e sarà l'occasione per approfondire la situazione delle donazioni in Garfagnana e illustrare le novità normative ed organizzative che Avis ha messo in campo per promuovere la cultura della solidarietà e lo svliuppo della donazione volontaria, periodica e non remunerata e per sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue.



Nella serata saranno illustrati anche i nuovi protocolli con una particolare attenzione alle iniziative rivolte al mondo della scuola e le nuove opportunità riservate ai soci donatori nell'ambito della promozione della salute e dei corretti stili di vita.



L'incontro è pubblico e rivolto anche alle persone non ancora iscritte ma interessate alla donazione del sangue e dei derivati