CasaPound ripulisce il monumento ai caduti di Cardoso

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 21 ottobre 2018, 13:02

Codice giallo per vento per tutta la giornata di lunedì 22 ottobre sulla Toscana centrale. Lo comunica la Sala operativa unica della Protezione civile regionale che ha emesso lo stato di vigilanza a causa delle forti raffiche di Grecale (da nord-est) favorite dal vasto campo di alta pressione che si...

venerdì, 19 ottobre 2018, 13:11

Coldiretti sarà nuovamente protagonista, sabato 20 ottobre (dalle 16.30 in poi) a Gallicano, in località Ponte di Campia (presso le ex scuole elementari) in occasione dell’inaugurazione della 50esima panchina rossa della Valle del Serchio, con uno speciale agriaperitivo firmato da Campagna Amica e dai suoi produttori agricoli

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:28

Sabato 20 ottobre a Ponte di Campia, nella ex scuola elementare, sede del centro di ascolto antiviolenza, le associazioni "Non ti scordar di te" e "Filo d'Arianna" inaugureranno la 50^ panchina rossa della Valle del Serchio, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Gallicano e Coldiretti

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:54

Gesto di solidarietà per Calci da parte dei dipendenti del Consorzio 1 Toscana Nord e dell'amministrazione tutta, che ha organizzato tre squadre di intervento nelle zone colpite dall'incendio

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:25

L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha inviato una specifica istanza di accesso civico, informazione ambientale e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo i piani attuativi dei bacini estrattivi che, entro il giugno 2019, dovranno pianificare le attività estrattive in attuazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.)

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:27

Il Laboratorio Teatrale dei Contafole di Camporgiano è stato invitato a rappresentare presso il teatro Tresartes di Vittuone (Milano), sabato 20 ottobre alle 21, il musical "Don Chisciotte", scritto da Giorgio Santarini e musicato da Maurizio Egisto Telloli e già conosciuto e apprezzato in provincia