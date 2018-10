Garfagnana



Censimento dei cervi nei boschi della Garfagnana

venerdì, 26 ottobre 2018, 10:50

di barbara ghiselli

Nei boschi della Garfagnana, nei giorni scorsi, l’URCA (Unione Regionale Cacciatori dell'Appennino) e l’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) di Lucca, incaricati del censimento dei cervi, hanno provveduto al loro compito grazie anche alla preziosa collaborazione dell’UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti) di Lucca. Questo censimento ha come fine quello di mantenere l’equilibrio tra i cervi e le risorse dell’ambiente circostante per garantirne la sopravvivenza ed evitare quindi che un numero eccessivo di esemplari possa impoverire il territorio.



Il censimento consiste nello stimare il numero dei cervi contandone i bramiti, cioè i caratteristici versi che i maschi in età riproduttiva emettono durante il periodo dell’accoppiamento; sapendo che ogni cervo maschio adulto (bramitante) è a capo di circa 10- 15 gregari, fra femmine, maschi fusoni (non bramitanti) e piccoli, è possibile risalire indicativamente al numero totale di esemplari presenti sul territorio.



Per le attività di censimento il personale specializzato si avvale dell’aiuto dei soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Lucca che, anche quest’anno hanno con entusiasmo aderito al progetto di collaborazione, nato ben 10 anni fa da un’idea del Presidente dell’URCA Carlo Pelliccioni: i non vedenti, notoriamente più educati all’ascolto, possono infatti individuare con maggior precisione il punto dal quale si innalza al cielo il bramito e, contribuiscono così, con il loro aiuto, alla salvaguardia di questo animale facendo allo stesso tempo un’esperienza tra le più affascinanti che un ambiente boschivo possa offrire.



Quando cala la notte e il bosco è illuminato solo dalla luna, le distanze si accorciano, le differenze si azzerano, non c’è più tanta diversità fra vedenti e non vedenti. E’ in questo preciso istante che nasce la vera collaborazione e integrazione, dove ognuno contribuisce con le proprie peculiarità: gli esperti dell’URCA offrono la propria esperienza e competenza, i non vedenti la capacità di cogliere tutte le sfumature di un luogo attraverso gli altri sensi.



Il frignire di un grillo a pochi passi, il canto di un gruppetto di cicale che, nonostante l’arrivo dell’autunno, non cessa di levarsi da un albero più a valle, il dialogo fra gli allocchi, lo zampettio di vari animali tutt’intorno, aiutano a creare una mappa mentale dell’area circostante, riconoscendo che di fronte si apre la vallata mentre alle spalle si ergono impetuose le montagne.”Tutto passa però in secondo piano - afferma Silvia Chelazzi dell’UICI Lucca - quando maestoso si innalza al cielo il richiamo del cervo: ora simile ad un muggito, ora più vicino ad un ruggito, ora le note più profonde e ancestrali lo fanno assomigliare più ad un animale preistorico”.



Chelazzi continua dicendo che il verso di un cervo innesca risposte a catena di altri cervi e in breve tempo se ne sentono più a valle, più a monte, vicini, lontani, ognuno con un bramito diverso.



La luna lentamente si sposta, i rumori dell’uomo pian piano vanno diminuendo, lasciando sempre più che i suoni della natura riempano il silenzio della notte, scandito dall’antico rituale di lotta e corteggiamento dei cervi.



Nel buio, ognuno a suo modo diventa un indispensabile partecipe attivo di una notte magica: grilli, cicale, allocchi, daini, cervi, vedenti e non vedenti.