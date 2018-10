Garfagnana



Corso di pesca a mosca a San Romano

martedì, 16 ottobre 2018, 08:40

Anche quest'anno il Mosca Club Lucca organizza il corso di pesca a mosca con una grande novità. I corsi infatti si terranno il sabato pomeriggio presso Palazzo Pelliccioni-Marazzini nel comune di San Romano in Garfagnana. Si tratta di sei lezioni teoriche dal 3 novembre al 15 dicembre e quattro lezioni pratiche dal 12 gennaio al 2 febbraio 2019.



Per chi avesse problemi di trasporto tra Lucca e il luogo del corso, il club sarà lieto di offrire un posto in macchina ai nuovi iscritti.



Per info vedi locandina.