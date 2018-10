Garfagnana



CUB Trasporti mette sotto accusa Ctt Nord: “Mezzi inadeguati e bus in fiamme”

mercoledì, 10 ottobre 2018, 08:55

“Trasporto pubblico un’odissea continua!” lo afferma CUB Trasporti in seguito all’ultimo caso di un bus di linea fuori uso. “Assistiamo continuamente a tagli di corse delle linee pubbliche, che aumentano l’emarginazione dei paesi e delle località montane, mentre le compagnie private aumentano le corse sulle tratte redditizie (a più alta intensità di passeggeri), creando doppioni di servizio, con partenze contemporanee e che creano, sul lungo periodo, diseconomie nel TPL per tutti gli operatori».

“Mezzi inadeguati e troppi gli slogan degli amministratori di Ctt nord e della regione, che sin dalla nascita di questa immensa scatola vuota, è stata definita come la soluzione ai problemi del trasporto pubblico. Nel corso di questi anni da 2012 ad oggi ci hanno raccontato come aggregazione delle aziende sarebbe stata la carta vincente per il rilancio del Tpl, che avrebbe visto aumento di personale con più assunzioni, ci hanno raccontato che i costi e quindi biglietti e abbonamento avrebbero avuto un calo negli anni, ma ad oggi la verità è molto diversa da quella che gli amministratori che ricordiamo hanno diversi incarichi e di provenienza di altre scatole vuote, fidati amici della politica insomma.

La CUB Trasporti denuncia uno stato di assoluta inadeguatezza in termini di sicurezza e d’inefficienza, anche dovuta all’anzianità del parco veicolare (20 anni di media) della Compagnia Toscana Trasporti e questa inadeguatezza, e non la si può far ricadere con i soliti comunicati stampa della dirigenza la quale sostiene che le difficoltà vengono da un contenzioso con la Ratp Autolinee toscane e dove si rimane in attesa della sentenza della corte europea. La verità è diversa, e sta emergendo tutta l’incapacità di saper gestire il trasporto pubblico, a essere salvaguardati non sono i cittadini ma forse più gli interessi dei privati delle società partecipate e delle scarl (ricordiamo come che in questi anni sono nate e fatte entrare nella CTT NORD, ad esempio la ONE Scarl nata il 21 dicembre 2017 a Firenze al solo scopo di poter moltiplicare le poltrone come anche altri sindacati denunciavano nel novembre del 2012 e anche qualche anno prima”.

“Anche oggi 8 ottobre, si può vedere il risultato di questa aggregazione il Pullman K5093 sia arrivato per un pelo a Castelnuovo di Garfagnana per un principio di incendio, pullman che a bordo aveva passeggeri e che grazie alla serietà dell’autista si è evitato che il bus prendesse fuoco e intralciasse il traffico. Non è la prima volta che un bus della ctt prende fuoco né contiamo diversi dalla nascita di Ctt ad oggi, cosa che quando ad esempio c’era ancora la Clap non succedeva perché gestiva manutenzione carrozzeria e service interni e non dati invece a società esterne che riducono i costi per azienda, ma che in quanto a manutenzione sarebbe da dover verificare come viene effettuata. Come interessante sapere come a Massa Carrara sono stai acquistati 8 autobus in questo ultimi anni e poi tre andati in fiamme, e gli altri 5 delle Breda Menarini nel deposito di via Catagnina Ora la Ctt pare avrebbe fermato tutte le ultime 5 vetture nuove acquistate perché si presuppone essendo tutte del modello che hanno preso fuoco, poi possano fare la stessa fine dei tre bus andati in flambé, da mesi questi mezzi nuovi sono fermi, e pare che la CTT faccia arrivare a massa dei mezzi erano dismessi da Pisa. la CUB Trasporti si chiede come è possibile tutto questo? Come possibile che gli utenti paghino gli aumenti dei biglietti e degli abbonamenti per dei mezzi che prendono fuoco, che nuovi vengono tenuti fermi, che a Lucca ci possano essere dei mezzi dismessi e cannibalizzati. Dove sono le tante promesse di Zavanella sull’acquisto dei mezzi nuovi che qui riportiamo (In questi due anni arriveranno circa 400 nuovi bus in attesa di sapere chi è il vincitore della gara che poi ne dovrà fornire altri 2100, la scelta di CTT Nord è stata quella di intervenire con potenziamento del parco extraurbano con veicoli di taglio standard 10 e 12 metri distribuiti sui vari bacini. I bus acquistati sono 5 Iveco Crossway nella versione corta da 12 mt, e 1 Iveco Crossway nella versione da 10 mt, diesel Common Rail Euro VI)”.

“Ci domandiamo se siano rispettati da parte di ctt nord o oen scarl come si voglia chiamare, stia

rispettando quanto riportato nell’accordo ponte riguardo all’acquisto manutenzione mezzi e dei servizi effettuati? Ricordiamo come vi siano delle penali da pagare nel caso non sia rispettato accordo ponte e come riportato sempre nell’accordo ponte, se azienda non è in grado di gestire il tpl, questo non sia tolto e dato come dovrebbe essere e doveva essere visto la regolarità della gara e dei requisiti a Ratp fino all’esito della sentenza Chiediamo come già fatto che la regione al Governatore Rossi all’assessore Ceccarelli, ai consiglieri regionali del Movimento 5 stelle alla lega e a tutte le forze politiche che si faccia una commissione in regione più volte richiesta e ad oggi stranamente non convocata dal presidente della Commissione verifichi se siano rispettati gli articoli e le clausole del contratto ponte che siano convocati e resa pubblica in streaming la convocazione dei vertici di Ctt Nord ONE Scarl”.