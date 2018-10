Garfagnana



Cub Trasporti: "Vogliamo Ratp a gestire il trasporto pubblico”

sabato, 27 ottobre 2018, 12:43

La Cub Trasporti Toscana continua a seguire con molta attenzione l’evolversi dei fatti di questi anni e delle ultime vicende legate alla gestione di Ctt alle società nate in questi anni Mobit e poi One Scarl.

“Siamo fortemente preoccupati – si legge in una nota - per l’attuale situazione in cui versa realmente il trasporto pubblico, pur condannando chi si è reso protagonista dei furti di gasolio nel deposito della Catagnina a Massa Carrara, e delle dichiarazioni dell’azienda in merito agli ultimi episodi riguardante ipotesi di reato di autisti che pare abbiano fatto la cresta sulla rivendita dei biglietti. Ma a proposito di furti, in tre mesi a Viareggio nel deposito ci sono stati diversi furti di gasolio, spaccando porte e macchinette del caffè e delle bibite. In tre mesi una media di due furti settimanali addirittura in una occasione in due giorni consecutivi, e nessun colpevole? Nessuna ripresa video interna della Polizia? Il gasolio a Viareggio non è forse sparito?”.

“Noi riteniamo che la gara toscana sia il frutto di una politica miope, troppe scatole vuote, quello cui si assiste dimostra il fallimento di una gestione sbagliata del trasporto pubblico, invitiamo pertanto l’azienda a non strumentalizzare questi ultimi episodi come capo espiatorio alla loro inefficienza Non pensi l’azienda di far ricadere le responsabilità di quanto accaduto a Massa sui lavoratori”.

“CUB continua a riceve le stesse centinaia di lettere lamentele e reclami che continuano a giungere al Governatore Rossi all’assessore Ceccarelli e a tutte le forze politiche, dal Movimento 5 Stelle alla

Lega, e su queste leggiamo di quanto gli utenti si lamentano denunciano da tempo. I cittadini continuano a spendere, per un servizio inefficiente, non ci sono percorrenze garantite, non ci sono autobus frequenti e in più – come si è visto nelle cronache dei giornali degli ultimi tempi – c’è il problema del non garantire i lavoratori. Non garantire i lavoratori significa anche non dare quei requisiti di tranquillità, per cui un lavoratore prende servizio avendo spesso dei mezzi che la cronaca e le testimoniane degli stessi utenti, dimostrano come questi non siano sicuri”.