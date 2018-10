Garfagnana



Da Vagli a Genova: vola il ricordo di Alexander Prokhorenko

lunedì, 22 ottobre 2018, 17:43

Sabato 20 ottobre, presso il Circolo Unificato dell’Esercito a Genova, sono stati ricordati, alla presenza del rappresentante del consolato, dottor Serghei Cernega, e delle autorità militari e civili, Alexander Prokhorenko e Stefano Paolicchi. E' andata infatti in scena la prima edizione del Premio Prokhorenko, dedicato a tutti gli atti eroici e di coraggio da parte di chiunque si sia distinto per merito. Questa premiazione nasce a seguito dell'omonimo monumento dedicato all'eroe russo a Vagli nel 2016.



"Due giovani eroi - commenta l’associazione culturale Liguria Russia di La Spezia - che hanno combattuto e sono morti per la patria. Entrambi paracadutisti, travolti da un nemico feroce e spietato per salvare la civiltà e tutta l’umanità. Sono gli eroi, che dobbiamo ricordare e salvare dall’oblio. Alexander Prokhorenko e Stefano Paolicchi hanno compiuto atti di straordinario e generoso coraggio, che hanno comportato il consapevole sacrificio di se stessi, allo scopo di difendere la Patria".



In un clima di forte emozione è stata raccontata la storia Alexander Prokhorenko. Il racconto edito dalle edizioni Cut Up, scritto da Vinicio Ceccarini, musicato da Anna Serena, arricchito dalle illustrazioni della Gloria Giuliano Ensemble e della Buzhurina Gallery. Lettura dell’attore Roberto Di Maio, segue al pianoforte Anna Serena con la voce di Yana Odintsova e con il corpo di ballo Yana Odintsova e Kubina Yaremchuk. Costumi di Violetta Fadda. La Buzhurina Gallery ha presentato i pittori: Inna Varivonchik, Elena Buzhurina, Gianni Calcagno, Ljudmila Yakunina Evgeniya Petrova. Gloria Ensemble & Friends ha presentato i pittori: Stefano Bernabovi, Cristina Ferrarini, Gloria Giuliano, Gianni Gozzani, Gemma Grassi, Paola Repiccioli, Egildo Simeone. Nel corso della serata, sono state lette le poesie di Alexandr Prokhorov, Irina Kovalena e Julia Makarova dedicate all’Eroe.

Ha condotto Julia Aprelova, presidente di “Anima Russa” a Genova. Al termine della serata, la cerimonia del Premio Alexandr Prokhorenko per l’informazione giornalistica è stata introdotta da Stefano Volpi della redazione di Russia Privet e da Angelo Sinisi Angelo, presidente dell’Associazione Liguria Russia della Spezia che ha letto la motivazione della medaglia d’oro al sergente maggiore nel 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, Stefano Paolicchi, ucciso a Mogadiscio il 2 luglio 1993.



Il Premio Alexandr Prokhorenko 2018 per l’impegno a far conoscere la verità sulla realtà attuale è stato consegnato al giornalista Matteo Carnieletto de “Gli occhi della guerra” dalla signora Vincenzina Nicodemo, madre dell’eroe Stefano Paolicchi, Medaglia d’Oro al Valore Militare, caduto in Somalia nel 1993.