Garfagnana



Disagi e disservizi sui bus, si lamentano gli studenti

giovedì, 25 ottobre 2018, 13:53

Lisa Puppa, una studentessa all’ultimo anno dell’alberghiero a Barga, riporta una lamentela comune che proviene da tutti gli studenti della Garfagnana che usufruiscono del servizio pullman della CTT Nord.



"Oltre all’aumento dei prezzi di biglietti ed abbonamenti - esordisce Lisa Puppa -, che potrebbe essere giusto se ci fosse un miglioramento nel servizio (ma non è questo il caso), voglio portare l’attenzione su alcuni episodi. Non è la prima volta che l’unica cosa ottenuta da parte loro è un disservizio. Ultimamente i pullman sono “pochi”, nel senso che non c’è posto per tutti, e molte persone sono costrette a rimanere in piedi, al di sopra del numero consentito".



"Il 23 ottobre - dichiara la studentessa -, il numero delle persone in piedi ammontava a 20 di cui alcuni seduti su altre persone o sulle scale. Può darsi che io mi stia sbagliando sul numero consentito di posti in piedi, però non ci stavamo fisicamente e, avendo fatto una frenata un po’ brusca, mi è sembrato anche un po’ pericoloso".



"Da usufruente di questo servizio - continua - ho da lamentare anche un altro problema, successo soltanto una volta per adesso: la totale mancanza del pullman che va da Barga fino a San Donnino, che ferma a Castelnuovo per poi proseguire. In quel momento ho provato a chiamare i numeri che si possono trovare su internet, relativi agli uffici Clap, scoprendo tristemente che erano tutti disattivati tranne uno, dove mi ha risposto una gentile ragazza che dopo avermi tenuto in linea 17 minuti non ha saputo dirmi niente riguardo alla situazione del pullman".



"La mia domanda è - conclude -: possibile che pagando 70 euro se non di più, in media, di abbonamento mensile, non possiamo avere la certezza di tornare a casa?"