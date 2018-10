Garfagnana



Domani in edicola “Garfagnana e Mediavalle a fumetti”

martedì, 30 ottobre 2018, 10:48

Domani in edicola "Storie e leggende di Garfagnana e Mediavalle a fumetti". Sono sette le storie disegnate da Pier Francesco Buonomo, Riccardo Pieruccini e da Laura Tedeschi su sceneggiature e i testi di Antonio de Rosa vogliono raccontare al popolo di Lucca Comics tutto il fascino delle leggende del nostro territorio. E dopo il successo di Lucca a Fumetti, quest'anno l'attenzione si sposta al territorio ricchissimo della Garfagnana per affascinare con storie e leggende che partendo dalla lucchese Pietra del Diavolo di Palazzo Bernardini vanno verso il Ponte del Diavolo, Il Monte Croce; L'Omo morto; ma anche con episodi che si collocano fra la storia e la leggenda come l'episodio ambientato fra la Rocca di Castelnuovo e i castelli garfagnini che ha per soggetto Ariosto e i briganti della Garfagnana e quello barghigiano con Giovanni Pascoli e la Befana.”Grazie ai nostri sponsor Il Ciocco e Conad e grazie alla Nazione nostro partner per la distribuzione in edicola (il libro è in abbinamento facoltatico a 5 euro in più) anche quest'anno abbiamo potremo raccontare al colorato e gioioso pubblico le nostre bellissime leggende” afferma l'ideatrice Ruguiada Salom “e avremo anche i nostri cosplayer: Il Linchetto o Buffardello in persona (Giovanni Scatena truccato da Tommaso Paolicchi), Il Diavolo (Luca Rugani), La befana di Barga (Associazione La befana di Barga di Pegnana), ma anche Lucida Mansi (Ilaria Favali in abito dell'Atelier Ricci)” accompagnato da un trailer su regia di Lavinia Andreini prodotto da Polyedric Visions (visibile sul canale tou tube del produttore da lunedì 29 ottobre alle 12.

Tanti sono gli appuntamenti in programma dentro e fuori il Salone che vedranno il libro protagonista: i disegnatori Pierfrancesco Buonomo, Riccardo Pieruccini e Laura Tedeschi saranno a disposizione per i firmacopie non solo nello spazio dedicato allestito nel padigione Lucca Junior al Real Collegio dove grazie agli studenti dell'Istituto Pertini coinvolti con uno stage, coordinato dai laureandi in scienza della comunicazione (anch'essi in stage) Andrea Ferretti e Bendetta Viviani; il 31 ottobre a Borgo a Mozzano all'interno della Manifestazione organizzata da Stefano Nannizzi per il Comune per il 25esimo anniversario di Hallowen al Borgo; il 1 novembre alle 10 alla Caffetteria di palazzo Ducale dove è in programma la presentazione 'ufficiale' con i disegnatori lo sceneggiatore la curatrice e l'editrice e il 2 novembre alle ore 18,00 alla Libreria Ubik dove il libro e i suoi protagonisti animeranno un appuntamento della forturata serie delle interviste con Stefano Picchi in vetrina realizzate da Gina Truglio in collaborazione con radio 2000. Il libro è accompagnato da un trailer su regia di Lavinia Andreini prodotto da Polyedric Visions (visibile sul canale tou tube del produttore da lunedì 29 ottobre alle 12.