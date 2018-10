Garfagnana



Due lauree in pochi mesi a Casciana in casa Vanni-Benvenuti

domenica, 14 ottobre 2018, 13:14

La giovane Mariasilvia Vanni di Casciana di Camporgiano ha conseguito brillantemente la laurea triennale in informatica umanistica all’Università di Pisa. Con il docente relatore professor Paolo Macchia ed il correlatore professor Andrea Marchetti ha discusso la tesi di laurea su ”La Garfagnana: progettazione di un sito web per la valorizzazione turistica di una realtà locale”. Alla neo dottoressa giungano i complimenti dei genitori Dino, dipendente dell’Asl e Patrizia Benvenuti, docente presso la scuola media di Castelnuovo, del fratello Francesco e della nostra redazione. In casa Vanni-Benvenuti ben due lauree a pochi mesi di distanza. Prima Francesco in ingegneria meccanica anche lui all’Università di Pisa ed ora Marisilvia.