Garfagnana



Emergenza maltempo, il sistema di protezione civile regionale al lavoro

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:09

Raccordo continuo con gli uffici nazionali della protezione civile e con tutti i soggetti che a livello locale sono impegnati nelle attività per mitigare i danni provocati dall'ondata di maltempo che in queste ore sta interessando tutta la penisola. In Toscana il sistema regionale di Protezione Civile prevede incontri in videoconferenza periodici con Province, Prefetture, Centro Funzionale Regionale, Lamma, gli uffici del Genio civile regionale e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

L'ultima riunione si è svolta oggi intorno alle ore 12. E' stato fatto il punto sulle criticità in atto e su quelle attese nelle prossime ore. È stato anche confermato il completo dispiegamento dei soggetti operativi sul territorio, l'attivazione dei Centri Operativi Provinciali e Comunali e l'attivazione del Volontariato oltre che degli uffici del Genio Civile della Regione. Oltre a questo, parallelamente, vengono svolte più riunioni di coordinamento operativo nell'arco delle ventiquattrore con la Protezione Civile nazionale e tra tutte le Regioni oggetto dell'allerta, tra cui la Toscana.

Le situazioni più preoccupanti al momento sono quelle determinate dalle forti piogge che stanno interessando l'alta Lunigiana. A Pontremoli in particolare si sta tenendo sotto controllo la situazione del reticolo idrogeologico minore; attualmente però le precipitazioni si sono fatte più intermittenti. Sempre in Lunigiana viene costantemente monitorata la piena del fiume Magra che adesso sta transitando verso valle ma per il momento senza aver provocato danni. Nelle prossime ore si prevedono comunque ulteriori temporali su tutto il territorio regionale.

Altra criticità che desta particolare preoccupazione è quella relativa alle mareggiate in corso sulle coste a sud di Piombino e sull'Arcipelago conseguenti ai fortissimi venti di scirocco; si tratta di mareggiate straordinarie che hanno provocato molti disagi e che non si esclude che possano causare danni significativi alle coste. Attesa per la serata una rotazione del vento a Libeccio, cosa che estenderà la possibilità di situazioni critiche a tutta la costa toscana, fino alla Versilia.

Infine il vento. Forti raffiche sono già in atto e probabilmente auneteranno ulteriormente nelle prossime ore. Un primo relativo miglioramento è atteso solo dalla giornata di domani. La Protezione Civile della Regione Toscana raccomanda la massima attenzione sia per gli effetti del vento a causa di rotture di rami, caduta di alberi, tegole e cornicioni, danni alle strutture provvisorie ed in maniera isolata agli edifici, che per l'azione delle onde sulle coste esposte che potranno interessare anche le infrastrutture costiere.