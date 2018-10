Garfagnana



Escursione sulle Prade garfagnine

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:30

Le Prade, poste a mille metri di altitudine, meritano un'escursione in ogni stagione dell'anno ma nel periodo autunnale regalano atmosfere davvero belle grazie alla varietà dei colori che caratterizzano i boschi, con i noccioli, i castagni e i faggi che si mescolano a queste altitudini. Dal piccolo borgo di Lupinaia, nel comune di Fosciandora, Officina Natura salirà alle Prade Garfagnine, alpeggio estivo di pastori e luogo di grande suggestione coi suoi prati circondati da boschi di faggio e castagno. Da qui passava un'antica via di comunicazione tra Garfagnana ed Emilia, la Via del Saltello che fu percorsa per secoli da mercanti, soldati e pastori. Il percorso ha difficoltà di tipo escursionistico (E), durata effettiva di cammino 3 h e 30'. Dislivello m 350. Pranzo al sacco. Luogo di ritrovo Piazza Mennucci a Ponte a Moriano (Lu), domenica 14 ottobre, alle ore 9.00. Rientro a Lupinaia previsto per le ore 16.30 circa.

Per informazioni e iscrizioni tel 333.5399917