Fabbriche, cittadinanza onoraria per il regista Marco Poma

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 31 ottobre 2018, 17:14

E-Distribuzione informa i clienti nelle aree colpite dal maltempo che per interruzioni prolungate del servizio, di durata superiore a determinati limiti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:49

Rischio temporali, mareggiate ma anche tenuta del reticolo minore a sud, dove il livello di allerta è maggiore, e rischio idraulico e vento, non senza qualche temporale ma più lieve, al nord. Dopo la tregua di oggi, da mezzanotte alle 20 del 1 novembre è ancora allerta regionale per il...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 09:12

Dopo i disservizi provocati dall’ondata di maltempo che ieri ha colpito la Toscana, il servizio elettrico sul territorio regionale sta tornando alla normalità grazie all’incessante lavoro di 500 tecnici, operai di E-Distribuzione, personale di ditte terze e l’impiego di 100 gruppi elettrogeni

martedì, 30 ottobre 2018, 11:38

Ottimi risultati anche per le province di Lucca (al quarto posto nella classifica nazionale per pro capite con 98,3 chili raccolti per abitante) e di Firenze, che con un pro capite di 96,8 kg/ab si afferma come l’area metropolitana più virtuosa a livello nazionale in termini di raccolta di carta...

martedì, 30 ottobre 2018, 10:48

Domani in edicola "Storie e leggende di Garfagnana e Mediavalle a fumetti". Sono sette le storie disegnate da Pier Francesco Buonomo, Riccardo Pieruccini e da Laura Tedeschi su sceneggiature e i testi di Antonio de Rosa vogliono raccontare al popolo di Lucca Comics tutto il fascino delle leggende del nostro territorio

martedì, 30 ottobre 2018, 10:00

USI-S Toscana commenta la notizia del pensionamento della direttrice generale di Usl Nordovest toscana, Maria Teresa De Lauretis, approfittandone per tracciare un bilancio