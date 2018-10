Festa per i 100 anni di nonna Alda

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 14 ottobre 2018, 13:14

La giovane Mariasilvia Vanni di Casciana di Camporgiano ha conseguito brillantemente la laurea triennale in informatica umanistica all’Università di Pisa. In casa Vanni-Benvenuti ben due lauree a pochi mesi di distanza. Prima Francesco in ingegneria meccanica anche lui all’Università di Pisa ed ora Marisilvia

domenica, 14 ottobre 2018, 09:53

La segreteria della Lega Mediavalle e Garfagnana ufficializza il nuovo responsabile comunale per le prossime elezioni amministrative del 2019 a Vagli Sotto. La presentazione si è svolta in alta quota, a mille metri di altezza, tramite diretta Facebook, nell'oasi di Campocatino, che sovrasta il territorio comunale vaglino

domenica, 14 ottobre 2018, 09:46

Premiata l'azienda agricola di Ivan Tiengo. Nato a Trento, è arrivato in Garfagnana perché la famiglia della moglie è originaria della Valle di Soraggio. Appassionato di agricoltura e di montagna, qui ha deciso di riattivare le proprietà della famiglia di lei

sabato, 13 ottobre 2018, 11:09

Tanti chilometri dividono la Pennsylvania dalla Garfagnana ma la distanza non è un problema quando le radici sono forti. Sono passati 150 anni da quando il trisnonno di Thomas M. Pierotti, americano di Ludlow, Pennsylvania, emigrò dalla piccola Fosciandora per cercare fortuna negli States

sabato, 13 ottobre 2018, 08:42

Il programma della TGR RAI "Bellitalia", condotto dalla giornalista Cristina Di Domenico, ieri è arrivato a Gorfigliano in Garfagnana per raccontare la storia della Chiesa Vecchia e del Museo dell'Identità dell'Alta Garfagnana "Olimpio Cammelli"

venerdì, 12 ottobre 2018, 18:20

Cortopassi - 70 anni, viareggino, ex lavoratore Telecom - è stato rieletto all'unanimità; aveva assunto l'incarico il 29 marzo scorso e, subito dimissionario, ha gestito la stagione congressuale della categoria che conta oltre 17 mila iscritti