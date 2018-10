Garfagnana



"Forest'Amica", alberi e bosco protagonisti all'Orecchiella

sabato, 27 ottobre 2018, 10:47

In occasione dell’evento nazionale ForestAmica, “Scopri il mondo con gli occhi di un albero”, che coinvolgerà le 130 riserve gestite dai carabinieri forestali, il reparto carabinieri biodiversità di Lucca organizza per giovedì 1 novembre, presso il centro visitatori dell’Orecchiella, una giornata nella quale gli alberi ed il bosco saranno protagonisti.



Il programma avrà inizio alle 10 con il ritrovo presso il centro visite e proseguirà con un’escursione alla riserva naturale di Lamarossa, attraversando la faggeta resa magica dai colori dell’autunno. Al ritorno dall’escursione, della durata di circa tre ore, è previsto il pranzo al sacco e nel pomeriggio saranno organizzati dei laboratori di arte e natura per bambini, e non solo, creando con le foglie multicolori immagini di animali e paesaggi, dando sfogo alla fantasia.



L’escursione, della lunghezza di 6 chilometri circa e con un dislivello molto limitato, è adatta anche ai bimbi dai sei anni in su. Per chi volesse fermarsi al centro visitatori, sarà possibile partecipare alla visita guidata ai musei ed ai recinti faunistici.



Tutte le attività saranno curate dal personale esperto del reparto carabinieri biodiversità di Lucca.