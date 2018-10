Garfagnana : san romano in garfagnana



Fortezza di Verrucole, migliora l'accessibilità per i diversamente abili

mercoledì, 3 ottobre 2018, 17:24

Il filo conduttore di questo nuovo intervento sul monumento, simbolo delle fortificazioni in Garfagnana, è il miglioramento dell’accessibilità per persone con difficoltà motorie, problematica, quest’ultima, verso la quale l’amministrazione comunale di San Romano si è dimostrata molto sensibile.

Ed è proprio per questo motivo che sabato 6 ottobre, alle 15, presso la Fortezza di Verrucole, il sindaco Pier Romano Mariani aprirà la cerimonia di inaugurazione di due importanti opere che simboleggiano il grande impegno profuso per l’abbattimento delle barriere architettoniche: il completo rifacimento dei servizi igienici all’interno della struttura, l’ascensore che dal Giardino del Capitano porta direttamente alla sala museale e l’impianto di trasporto su monorotaia di tipo Monrail, un trenino panoramico interamente ecologico che dal parcheggio del borgo delle Verrucole arriva fino alla Fortezza. Tra i vari interventi, da sottolineare, l’adeguamento dell’ impianto di illuminazione interna ed esterna, nel rispetto delle più moderne soluzioni di sostenibilità energetica, e l’installazione di un defibrillatore automatico grazie alla donazione della Società SIRAM.

"Inutile dire - dichiara il sindaco - che si tratta di una grande svolta per il miglioramento dell’accessibilità per le persone diversamente abili che potranno raggiungere la Fortezza gratuitamente e senza alcuna difficoltà per godersi l’eccezionale scenario naturalistico in cui essa è inserita e la straordinaria bellezza della struttura, patrimonio artistico-culturale di inestimabile valore del nostro territorio, gestita magistralmente dall’associazione Mansio Mansio Hospitalis Lucensi, i cui rappresentanti prenderanno parte all’evento".

Durante la cerimonia interverranno anche autorità locali, rappresentanti del ministero per i beni e le attività culturali, nonché rappresentanti delle associazioni categoria disabili.

"La nostra amministrazione - conclude il primo cittadino - persegue i suoi progetti con determinazione e professionalità senza fronzoli e inutili annunci, pochi investimenti immateriali e tanta concretezza: la Fortezza delle Verrucole diviene, in questo modo, ancora di più un punto centrale della storia del nostro territorio e la sua forza di attrazione, con questo ulteriore intervento di valorizzazione, diverrà ancora più incisivo. I benefici turistici sul territorio e sulle attività continueranno a crescere come avvenuto nel corso degli ultimi anni. Quella di sabato rappresenta una grande occasione per riflettere e per celebrare tutti insieme l’abbattimento di barriere architettoniche, psicologiche e culturali che ostacolano l’autonomia e l’ integrazione delle persone disabili, perché la cultura è un bene che appartiene a tutti".