Garfagnana



Fosciandora delibera contro il pirogassificatore: "Si apra un tavolo per trovare soluzioni alternative"

mercoledì, 3 ottobre 2018, 14:05

di andrea cosimini

La questione "pirogassificatore" alla Kme di Fornaci approda in consiglio comunale a Fosciandora. Il piccolo comune guidato dal sindaco Moreno Lunardi, dopo essere stato il primo in Garfagnana ad ospitare un incontro di sensibilizzazione sulla tematica (vedi qui), ha deliberato all'unanimità contro la realizzazione dell'impianto invitando l'azienda a trovare soluzioni alternative.



Si tratta di un atto ufficiale del consiglio e, quindi, di una forte presa di posizione da parte del comune. Nella delibera, infatti, oltre ad esprimere la propria soddisfazione per la volontà di Kme di investire sul territorio con l'intento di aumentare la produzione e i livelli occupazionali e a dare piena disponibilità a collaborare a fianco dei lavoratori e dell'azienda, il consiglio ha anche espresso il proprio giudizio negativo sull'ipotesi di raggiungere gli obiettivi presentati attraverso la realizzazione di un impianto di pirogassificatore (o di "gassificatore" che dir si voglia) che utilizzi pulper di cartiera od altro materiale di scarto. "Questo - ha sottolineato il consiglio - tenuto conto soprattutto delle caratteristiche geografiche, geomorfologiche, sanitarie e turistiche del territorio".



"Il consiglio - si legge nella delibera approvata - auspica che Kme, nella definizione del piano di rilancio industriale, tenga conto delle possibilità offerte dall'incentivazione pubblica per l'uso di fonti rinnovabili a costi calmierati, come già avvenuto con successo in diverse importanti aziende, anche della regione Toscana".



A questo auspicio, il consiglio ha quindi fatto seguire un invito all'azienda ad aprire un tavolo con le istituzioni. "Invitiamo l'azienda - si legge ancora nella delibera - ad un tavolo tecnico/politico con le istituzioni locali e sovra-comunali, al fine di trovare soluzioni alternative a quella proposta, atte a portare comunque ad una diminuzione dei costi energetici, al raggiungimento degli obiettivi di produzione e occupazione auspicati in concomitanza con l'abbattimento delle emissioni inquinanti".



Molto soddisfatto per l'approvazione della delibera il primo cittadino Lunardi che ha dichiarato: "Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno relativo alla paventata approvazione del pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga in quanto la problematica è molto sentita nella popolazione vista anche la vicinanza territoriale".



Soddisfatto, anche se con qualche riserva, pure il consigliere di minoranza Marco Bonini che ha fatto notare come l'ordine del giorno proposto dal movimento "La Libellula" fosse, in realtà, più incisivo. "Ancorché ritenga ben più incisivo l'ordine del giorno proposto dalla "Libellula", specie per quanto riguarda gli aspetti sanitari della vicenda - ha commentato -, tuttavia apprezzo quello sottoposto all'approvazione dell'odierna seduta del consiglio, in quanto frutto di accettabile equilibrio tra i diversi interessi in gioco ed approvato all'unanimità dall'assemblea dei sindaci".



"Auspico che il testo proposto dalla Libellula - ha concluso - venga comunque portato in discussione in consiglio comunale. Aggiungo anche che la Libellula ha in corso una raccolta firme contro il gassificatore. Infine, auspico che la regione Toscana assuma sulla questione un atteggiamento più chiaro".