Garfagnana : gallicano



Giardino scolastico riqualificato: ora è accessibile a tutti

venerdì, 26 ottobre 2018, 10:54

di andrea cosimini

Era un desiderio degli stessi alunni. E con la perfetta collaborazione tra scuola, amministrazione e privati, questo desiderio, è stato finalmente esaudito.



Questa mattina, all'esterno del plesso unico di Gallicano, è stata scoperta la targa relativa alla conclusione dell'intervento di riqualificazione del giardino scolastico, utilizzato soprattutto dagli studenti della scuola primaria, ora accessibile a tutti grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolavano l'accesso. L'intervento, richiesto dagli stessi alunni della scuola che, attraverso il consiglio dei ragazzi, avevano avanzato alcune proposte all'amministrazione comunale, è consistito nella sistemazione del terreno, nella realizzazione di una nuova pavimentazione e di una rampa d'accesso per superare la barriera degli scalini all'ingresso.



Un lavoro realizzato grazie al fondamentale contributo di due enti privati, Conad e la Fondazione Banca del Monte di Lucca, che hanno rispettivamente investito in questo progetto 25 e 11 mila euro per un totale complessivo di 36 mila euro di contributo.



"Siamo felici di inaugurare oggi un progetto che ritengo perfetto - ha esordito il primo cittadino di Gallicano David Saisi durante la cerimonia tenutasi all'interno dell'auditorium intitolato a Caponnetto, Falcone e Borsellino -. Perfetto perché partito dal basso. Ovvero dal consiglio dei ragazzi che, più di un anno fa, ci hanno chiesto di effettuare questo lavoro. Nello specifico, sono state avanzate delle proposte di rifacimento del giardino che ci siamo subito impegnati a realizzare cercando i fondi necessari. Oggi inauguriamo finalmente il giardino riqualificato anche se, gli alunni, hanno già avuto modo di usufruirne dall'inizio dell'anno scolastico".



L'intervento è stato apprezzato anche dagli alunni della scuola secondaria che, sempre attraverso il consiglio dei ragazzi, hanno avanzato al sindaco un'ulteriore richiesta affinché anche la loro parte di giardino venga riqualificata. "C'era già un progetto di riqualificazione complessiva dell'intero giardino - ha affermato il sindaco - ed oggi prendiamo l'impegno a trovare i fondi necessari anche per riqualificare la parte utilizzata dagli alunni della secondaria".



All'inaugurazione erano presenti anche la consigliera Silvia Simonini, che si è occupata di tenere i rapporti con il consiglio dei ragazzi, la dirigente scolastica Emanuela Giannini e la dottoressa Casotti, insegnante che ha curato, in prima persona, il consiglio dei ragazzi della scuola.



Parole di soddisfazione sono state spese anche dai due rappresentanti degli enti finanziatori del progetto. "Il nostro motto "Persone oltre le cose" - ha affermato Roberto Toni, socio Conad - rappresenta bene il nostro modo di essere. Ed oggi ne è la riprova. Il nostro obiettivo è infatti quello di far crescere il territorio". Soddisfatto anche Fosco Bertoli, rappresentante della Fondazione Banca del Monte di Lucca, che ha commentato: "Un intervento stupendo. Non si vedono spesso iniziative del genere. Siamo soddisfatti della riqualificazione di questa parte di giardino, ma ora dobbiamo lavorare affinché anche il prossimo progetto, richiesto dagli alunni della secondaria, possa realizzarsi".



Infine due parole sono state spese anche dall'architetto Arianna Paladini, dell'associazione professionale Arrighi, la quale si è occupata di mettere su carta il progetto. "C'è stato un primo incontro ed abbiamo effettuato alcuni studi. Poi però ci siamo dovuti rapportare al budget ed abbiamo quindi deciso di dare la priorità all'accessibilità di bambini ed adulti per eliminare le barriere architettoniche presenti".



La mattinata si è conclusa con la consegna, da parte di Conad, di alcune magliette ai ragazzi come regalo per questo importante risultato.