Garfagnana



Giurlani ironizza sul Pd che si è costituito parte civile contro di lui: "Ma siamo su scherzi a parte?"

venerdì, 26 ottobre 2018, 15:50

di aldo grandi

Oreste Giurlani è sempre lo stesso, un caterpillar che travolge tutto quello che incontra davanti a sé. Iperattivo, quasi provvisto del dono dell'ubiquità, cacciato dalla porta del comune di Pescia, è rientrato, l'anno dopo, passando direttamente dalla finestra. E che finestra, se si pensa che si è candidato con una lista civica abbandonando il suo ex partito, il Pd che, a dirla tutta, non lo aveva mai digerito troppo con quel suo modo di fare decisamente istrionico e individualista rispetto agli ordini di scuderia provenienti dalla casa madre governata dal cosiddetto centralismo democratico di rossa memoria.

E' di ieri la notizia del suo rinvio a giudizio per peculato, una accusa pesante come un macigno che sta a significare un'appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio. Gli anni sono quelli in cui Giurlani è stato presidente regionale Uncem. altra tegola sulla testa, aver appreso che il suo ex partito si è costituito durante l'udienza preliminare parte civile al processo che prenderà il via il 2 aprile 2019.

Giurlani come ha reagito alla richiesta di costituirsi parte civile avanzata dal suo ex partito nei suoi confronti?

Prima con incredulità, poi ho pensato che eravamo su scherzi a parte. Il Pd si costituisce parte civile? Allora dovrebbe farlo anche per altre cose. Vale per tutti, non solo per me.

Dicono le accuse che lei si sarebbe appropriato di un bel po' di soldini.

In cinque anni all'Uncem, i soldi che sostengono costituire il reato di peculato sono indennità, rimborsi spese e somme che io ho anticipato per acquistare alcune cose che servivano per Unicem, ad esempio un personal computer, dei modem, altri oggetti sempre di cifre inferiori al migliaio di euro che anticipavo. Inoltre va aggiunto che l'Uncem non era la bocciofila di paese, ma un ente con tanto di uffici amministrativo di controllo e il denaro io non lo prendevo direttamente, ma attraverso l'organizzazione interna che effettuava i necessari controlli.

Cosa sente di dover dire ai suoi elettori che le hanno rinnovato il patto di fiducia?

Io ho sempre fatto la campagna elettorale e sono sempre stato il massimo della trasparenza e della chiarezza. Ho sempre sostenuto di essere innocente e che sarei stato, visto il clamore suscitato, sicuramente rinviato a giudizio. Ora sono sereno e tranquillo perché potrò dimostrare la mia innocenza. I cittadini di Pescia possono stare tranquilli perché tutto ciò mi dà ancora più responsabilità e mi dedicherò alla città e ai suoi abitanti ancora con maggiore passione.