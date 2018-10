Garfagnana



Gli appuntamenti di ottobre con i giochi da tavolo in compagnia dell'associazione Garfaludica

sabato, 6 ottobre 2018, 19:54

Il gioco da tavolo, in Italia, è stato a lungo reputato un'attività relegata alla sfera dell'infanzia, leggera e di poco valore. In altre culture europee invece è considerato un passatempo che riunisce attorno a un tavolo la famiglia, gli amici, favorendone la socializzazione, la creatività, la riflessione e una sana competizione. Nei 'boardgame' ci si immerge in mondi reali (un commerciante, un contadino, un cavaliere, un politico) o di fantasia (un esploratore spaziale, un elfo, un cyborg), ci si impegna a sviluppare strategie per raggiungere la vittoria, talvolta scontrandosi con gli altri giocatori, talvolta semplicemente accumulando più punti degli altri e talvolta cooperando con i compagni per vincere tutti insieme contro il gioco!

In Garfagnana è da qualche anno attiva l'associazione Garfaludica che organizza regolarmente piacevoli serate in compagnia, eventi pubblici dimostrativi in occasione di importanti appuntamenti locali (per es. Settimana del Commercio), nonché collabora all'organizzazione dello spazio ludoteca alla Lucca Comics & Games spiegando giochi da tavolo, sia ai più giovani che agli adulti.

L'associazione 'Garfaludica' ha la sua sede presso l'ex CAV in via Dante Alighieri, fornita gentilmente dal comune di Pieve Fosciana, e apre le porte a chiunque voglia passare qualche ora confrontandosi con un'ampia selezione di giochi da tavolo.

Per il mese di ottobre gli appuntamenti sono ogni giovedì sera dalle 21:00 e le domeniche 7 e 21 ottobre dalle 14.30.

L'ingresso è ovviamente gratuito.

Per essere sempre aggiornati, visitate l'associazione su Facebook, iscrivetevi al canale Telegram o contattate l'indirizzo info@garfaludica.it.