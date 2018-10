Garfagnana



Grande festa a Camporgiano per l’inaugurazione della palestra e del polivalente

giovedì, 25 ottobre 2018, 17:40

di simone pierotti

Festa grande a Camporgiano per l’inaugurazione della nuova palestra e del campo polivalente: un investimento complessivo di quasi un milione di euro che portano a quasi 5 milioni di euro spesi per rinnovare il locale plesso scolastico. Tutta la comunità ha partecipato alla cerimonia, insieme a tante autorità civili, politiche e militari, del territorio ma non solo. Grandissima la soddisfazione da parte del sindaco Francesco Pifferi, della giunta formata da Tiziana Biagioni e Mario Suffredini e di tutto il consiglio comunale per un lavoro di squadra che ha prodotto risultati importanti.

I lavori, durati circa un anno, sono stati eseguiti dalla ditta Fratelli Masotti, il progetto è stato realizzato dallo studio degli Arch. Federico Fiorani, Arch. Susanna Biagioni, Arch. Gaia Luconi, Ing.Tiziano Suffredini e Ing. Gabriele Adorni. Il campo polivalente è costato 85.000 euro; 900mila euro l’investimento per la palestra, finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti: un lavoro egregio, con la ristrutturazione integrale della vecchia palestra, con adeguamento sismico e funzionale, con l’ottenimento dei più alti standard energetici, termici e ambientali.

Presenti il consigliere regionale Stefano Baccelli, il presidente Unione dei Comuni Nicola Poli, i sindaci Andrea Carrari, Daniele Gaspari, Francesco Angelini, Francolino Bondi per Castelnuovo, il Prefetto Maria Luisa Simonetti, Comandante Provinciale dei Carabinieri Giuseppe Arcidiacono, Comandante Compagnia Carabinieri Castelnuovo Maggiore Picchiotti, Comandante Tenenza Guardia Finanza Castelnuovo M.A. Pompili, Comandante Stazione Camporgiano Lemmi, Comandante Polizia Locale Unione dei Comuni Maggiore Bernardi, Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Raffaella Pettinà. In rappresentanza del mondo scolastico Francesco Fontanella, presidente per sette anni del Consiglio di Istituto, la dott.ssa Giovanna Stefani, la dott.ssa Donatella Buonriposi, l’ex dirigente scolastico Carlo Popaiz, Provveditore degli Studi di Lucca e Massa, A prestare servizio la Misericordia di Camporgiano e la Filarmonica di Camporgiano.

Prima del taglio del nastro, presso il Centro Museale di accoglienza sono intervenute le varie autorità, ciascuna per esprimere la propria soddisfazione per l’opera realizzata. Francesco Pifferi: “E’ una giornata di festa perché è una giornata importante per i nostri figli. La Garfagnana è una terra a rischio sismico, nemmeno 100 anno fa a Camporgiano il terremoto provocò 11 vittime ma solo 5 anni fa la nostra terra tornò a tremare. Per questo riteniamo importante aver investito negli edifici scolastici quasi 5 milioni di euro, ed altri saranno presto investiti nella scuola primaria. La scuola è un indice della nostra civiltà”.