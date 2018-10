GrIG: "Niente nuove cave o riattivazione delle dismesse nella zona di protezione speciale delle Alpi Apuane"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:54

Gesto di solidarietà per Calci da parte dei dipendenti del Consorzio 1 Toscana Nord e dell'amministrazione tutta, che ha organizzato tre squadre di intervento nelle zone colpite dall'incendio

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:27

Il Laboratorio Teatrale dei Contafole di Camporgiano è stato invitato a rappresentare presso il teatro Tresartes di Vittuone (Milano), sabato 20 ottobre alle 21, il musical "Don Chisciotte", scritto da Giorgio Santarini e musicato da Maurizio Egisto Telloli e già conosciuto e apprezzato in provincia

giovedì, 18 ottobre 2018, 08:53

E’ ufficiale la nomina a nuovo vice-segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana Paolo Giannotti, il quale sostituirà, di fatto, l’avvocato Armando Pasquinelli

mercoledì, 17 ottobre 2018, 22:12

Il parco dell’Onore e del Disonore di Vagli Sotto si arricchirà di una nuova statua. Lo ha annunciato il sindaco Mario Puglia in occasione della cerimonia con cui i V.A.M. avevano reso onore al monumento dedicato all’aereonautica lo scorso 29 settembre durante il 5° raduno

mercoledì, 17 ottobre 2018, 16:15

La Lega Mediavalle e Garfagnana, in costante crescita sul territorio, lancia un nuovo assetto in vista delle amministrative 2019, affidando ufficialmente nuovi ruoli sul territorio. Questo infatti è ciò che è emerso dal direttivo aperto ai sostenitori e militanti del 16 ottobre, in un incontro molto partecipato

mercoledì, 17 ottobre 2018, 13:40

In Valle del Serchio l’interesse per queste centraline è stimolato dall’attività del Movimento La Libellula; proprio in una delle serate informative contro l’ipotesi di realizzazione del pirogassificatore, sono state illustrate le caratteristiche del progetto; gli amministratori di Fosciandora, interessati all’iniziativa, si sono subito attivati per l’acquisizione della centralina