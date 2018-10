Garfagnana



Inaugura il giardino scolastico a Gallicano

martedì, 23 ottobre 2018, 09:01

Si inaugura venerdì 26 ottobre, alle 9.30, la riqualificazione di una parte del giardino scolastico del plesso unico di Gallicano. Un intervento da 36 mila euro realizzato grazie al contributo di Conad del Tirreno e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Un progetto che l'amministrazione comunale ha voluto concretizzare per rendere maggiormente fruibile lo spazio esterno alla Cittadella scolastica - in particolare quello adiacente alla scuola primaria - e che ha visto la realizzazione di una rampa di accesso al giardino per disabili, fino a ora assente e fondamentale per un edificio pubblico importante come questo, un'area ricreativa e la sistemazione dell'intera area a verde.



Il progetto è stato pensato come un cantiere capace di rafforzare il rapporto esistente tra amministrazione pubblica, scuola e cittadini attraverso la sperimentazione di metodi partecipativi che hanno coinvolto ragazzi e docenti nella progettazione dell'area, dando voce a chi quegli spazi li vive giornalmente, in costante confronto con le competenze tecniche di chi il progetto lo ha messo su carta, l'architetto Arianna Paladini dell'Associazione professionale Arrighi. La stessa dirigente scolastica, professoressa Emanuela Giannini, ha partecipato allo studio di fattibilità riconoscendone l'alto valore didattico e socio-educativo per gli alunni dell'Istituto Comprensivo, le loro famiglie e l'intera comunità.

Fondamentale la collaborazione con Conad che è ormai da diversi anni un punto di riferimento nell'economia di Gallicano e della Mediavalle-Garfagnana. Roberto Toni, consigliere di Conad del Tirreno e titolare del punto vendita di Gallicano spiega: "Si tratta di un investimento importantissimo per il comune di Gallicano e per i suoi cittadini e noi non potevamo mancare. E' il nostro modo di dare attenzione e di essere vicini alla comunità di Gallicano dalla quale riceviamo quotidianamente fiducia e apprezzamento".