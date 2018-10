Garfagnana : gallicano



Inaugura la 50^ panchina rossa contro la violenza a Ponte di Campia

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:28

Sabato 20 ottobre a Ponte di Campia, nella ex scuola elementare, sede del centro di ascolto antiviolenza, le associazioni "Non ti scordar di te" e "Filo d'Arianna" inaugureranno la 50^ panchina rossa della Valle del Serchio, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Gallicano e Coldiretti.

Circa un anno fa, l'8 ottobre 2017, è stata inaugurata la prima panchina rossa della nostra valle, dedicata al ricordo di Vanessa Simonini, su iniziativa dell'associazione Aringo, della casa editrice "Tra le Righe Libri" e dell'amministrazione comunale di Gallicano nell'ambito del Premio Letterario "Essere Donna Oggi". Questa iniziativa ha dato inizio ad una "catena" che ha visto protagonista il nostro centro di ascolto antiviolenza "Non ti scordar di te" diventato l' anello di congiunzione tra tutti i comuni della Mediavalle e Garfagnana per la realizzazione di un progetto ambizioso; l'installazione di una panchina rossa in ciascun comune della nostra Valle il 25 novembre dello scorso anno. L'adesione è andata ogni oltre aspettativa, non solo tutti i comuni hanno aderito ma le installazioni di panchine rosse sono proseguite anche nei mesi successivi coinvolgendo frazioni, piccoli paesi e comunità. Le tante inaugurazioni delle panchine ci hanno permesso di entrare in contatto con moltissime persone e di portare ogni volta un importante messaggio di sensibilizzazione ed informazione su quanto sia difficile per le donne affrontare e far emergere il problema delle violenze subite, cosa fare, chi poter chiamare e a chi rivolgersi per trovare aiuto e ascolto da parte di operatrici formate appositamente. A questo servono iniziative come le installazioni di panchine rosse, a portare un messaggio, a far conoscere il centro di ascolto per donne vittime di violenza a dare informazione con i numeri di telefono dei centri antiviolenza di tutta la provincia di Lucca riportati sulle targhette. La panchina rimane lì, come simbolo e monito contro la violenza sulle donne e nel ricordo di tutte le donne vittime di femminicidi. Mariagrazia Forli, la mamma di Vanessa, ci ha sempre accompagnate, con la sua toccante e coraggiosa testimonianza, in un percorso arrivato oggi alla 50° panchina rossa che abbiamo deciso di inaugurare proprio nella nostra sede.

Il programma della giornata comincerà alle ore 16.30 nel giardino della ex scuola elementare di Ponte di Campia, con i saluti istituzionali, la lettura di una poesia di Mariagrazia Forli e l'inaugurazione della panchina rossa. A seguire esibizioni e performances teatrali con "I Mercantidarte", "La Ribata", "Smaskerando e il Circo e la Luna". La giornata si concluderà con l'Agriaperitivo a base di prodotti locali curato dagli Agrichef di Coldiretti e Campagna Amica.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno aderito e collaborato per l'organizzazione di questa giornata.

Ricordiamo che il Centro di Ascolto antiviolenza "Non ti scordar di te" è nato nel 2011 a Gallicano presso la sede della ex scuola elementare di Ponte di Campia. Le operatrici possono essere contattate per un appuntamento lasciando un messaggio nella segreteria attiva 24h al numero 0583766094 e sono presenti nella sede di Ponte di Campia il mercoledì con orario 14.30/17.00 e presso lo sportello di Castelnuovo di Garfagnana in loc. Unrra il venerdì con orario 10.00/12.00.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento.