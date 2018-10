Garfagnana : pieve fosciana



Iniziati i lavori all’ex convento di S.Anna: ospiterà una società start-up

giovedì, 11 ottobre 2018, 17:37

Sono iniziati i lavori di completamento del primo piano dell’ala nord dell’ex convento di S.Anna a Pieve Fosciana. Gli interventi si sono resi necessari per ospitare una start – up (nuova società innovativa) previsto nel bando europeo che contribuì in maniera determinante all’acquisto e alla ristrutturazione di questa imponente e bella struttura che caratterizza il paese di Pieve Fosciana.

Vi lavoreranno 4 ditte aggiudicatarie di altrettante gare: la Gino Guidi per la parte edile, la Lorenzini per gli infissi, la TSI per gli impianti elettrici e la Filippi Mario per gli impianti idraulici.

I direttori dei lavori nonché progettisti sono l’arch. Piero Biagioni e l’ing. Marco Ferrando. Obbligatoriamente queste opere di finitura avranno termine entro la fine dell’anno.

Il sindaco Francesco Angelini ha spiegato gli interventi: “I lavori si sono resi necessari perchè gli spazi che avevamo previsto per l’insediamento della start – up sono stati messi a disposizione della scuola secondaria di primo grado di Castiglione di Garfagnana, in quanto il loro edificio è oggetto di ristrutturazione. Era comunque nostra intenzione addivenire al completamento di tutto l’immobile. Abbiamo contratto un prestito di 150mila euro con al Cassa Depositi e Prestiti. Operazione che ripeteremo nel prossimo futuro per il secondo piano dell’ala nord del convento e che completerà definitivamente, il restauro di questo edificio storico che in alcuni anni è tornato all’antico splendore. La prossima estate riapriremo al pubblico la caratteristica chiesina dedicata a S. Anna. Nella parte centrale della struttura, completamente rinnovata, anche nei bei dipinti del noto pittore Ermete Toni, nativo di Pieve Fosciana”.