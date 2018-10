Garfagnana



Installata a Fosciandora una centralina per il controllo della qualità dell’aria

mercoledì, 17 ottobre 2018, 13:40

L’amministrazione comunale di Fosciandora ha recentemente installato sul proprio territorio una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria, più precisamente a Migliano, presso la struttura Ciaf.

Tale attività rientra in un progetto più ampio, volto a costruire una rete di automonitoraggio della qualità dell’aria, dove i cittadini, le associazioni e le istituzioni possono dotarsi di una propria centralina di monitoraggio ambientale e condividerne i dati on line su una piattaforma dedicata. Il progetto denominato “Che aria che tira?”, curato dalle associazioni Cittadinanza Attiva e Citizen Science, sposa la filosofia della libera condivisione dei dati, della trasparenza e della partecipazione. I dati rilevati sono pubblici e possono essere consultati liberamente dai cittadini sul sito www.cheariatira.it dove è presente la mappa di tutte le centraline installate. Al momento le centraline installate sono concentrate soprattutto nell’area Firenze – Prato – Pistoia, sulla spinta soprattutto dell’associazione “Mamme no inceneritore” che da anni si batte per contrastare la realizzazione di inceneritori nella piana fiorentina.

In Valle del Serchio l’interesse per queste centraline è stimolato dall’attività del Movimento La Libellula; proprio in una delle serate informative contro l’ipotesi di realizzazione del pirogassificatore, organizzata da tale movimento a Migliano la sera del 23 luglio, in collaborazione con i due gruppi consiliari del comune “Uniti per Fosciandora” e “Alternativa e Costituzione per Fosciandora”, sono state illustrate le caratteristiche del progetto; gli amministratori di Fosciandora, interessati all’iniziativa, si sono subito attivati per l’acquisizione della centralina. I due gruppi consiliari, maggioranza e minoranza, si sono autotassati ed hanno condiviso la spesa per l’acquisizione della centralina, in modo da non gravare sul bilancio comunale. Un esempio concreto di come, nonostante le differenze politiche a volte anche forti, si possano perseguire insieme obiettivi comuni e condivisi.

I dati relativi alla centralina di Fosciandora sono visibili anche sulla home page del sito del comune http://comune.fosciandora.lu.it/.

“L’auspicio forte – commentano i gruppi consiliari “Uniti per Fosciandora” e “Alternativa e Costituzione per Fosciandora” - è che, visto il costo contenuto delle piccole centraline e seguendo l’esempio di Fosciandora, altre associazioni ed istituzioni si attivino in tal senso in Garfagnana per costruire una rete di monitoraggio che consenta un controllo capillare e diffuso della qualità della nostra aria”.