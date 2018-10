Garfagnana



Kme, Rossi (Fiom): "Salvo sorprese, si dovrebbe arrivare a un accordo"

mercoledì, 3 ottobre 2018, 13:43

di eliseo biancalana

Un colloquio a tutto campo sulla situazione del settore metalmeccanico in provincia di Lucca. Mauro Rossi, da poco confermato alla segreteria provinciale della Fiom (i metalmeccanici della Cgil), ha incontrato oggi i giornalisti presso la sede del sindacato, e ha fatto il punto su quella che è la situazione del comparto e su quelle che sono le principali vertenze sindacali in corso.

"Abbiamo concluso il nostro congresso provinciale" ha esordito Rossi. Sono state 70 le aziende della provincia coinvolte, per un totale di 2400 iscritti. Dal congresso sono usciti 78 componenti dell'assemblea e 39 membri del direttivo. Il sindacalista ha spiegato che in provincia di Lucca le aziende metalmeccaniche sono riconducibili principalmente a 3 comparti: quello della costruzione di macchine per la carta, quello dell'olio e del gas e quello della nautica. Esistono comunque rilevanti eccezioni, quali la Kme (metallurgico) e la Snaitech (scommesse). L'ambito legato al cartario è quello che presenta i dati economici migliori, ma il segretario Fiom ha spiegato che la situazione "non è del tutto rosea", a causa della sempre maggiore concorrenza. Un'incognita è poi rappresentata dall'aumento del costo della cellulosa, che potrebbe avere ripercussioni negative per le aziende. In Versilia è invece particolarmente importante la nautica, che a detta di Rossi è tornata a "livelli produttivi e occupazionali pari a prima che iniziasse la crisi, ma il modello produttivo è invariato". La Fiom punta in particolare il dito contro l'eccessivo uso di personale esterno nei cantieri navali, e per questo ha avviato un confronto con il presidente del Distretto della Nautica e della Portualità Toscana Vincenzo Poerio (ormai ex amministratore delegato di Azimut Benetti).

Il ricorso agli esterni non è invece un particolare problema nella Piana. Nella Fiom vedono comunque con preoccupazione il diffondersi in alcune piccole aziende di contratti che il sindacato definisce "pirata". Per esempio nella cantieristica navale, dove spesso vengono applicati i contratti del legno, della gomma e della plastica. Al momento sono 800 i contratti di lavoro registrati al Cnel, di cui una trentina quelli nel metalmeccanico. Tra questi Rossi ha puntato il dito contro quello siglato dall'associazione Conflavoro con i sindacati Confal, Fesica e Fisals. Tre sigle che la Fiom considera non rappresentative. A detta del segretario Fiom alcuni lavoratori si sarebbero visti cambiare il contratto senza preavviso o addirittura l'avrebbero scoperto ricevendo la busta paga. Le condizioni salariali di questi accordi sono definite peggiorative sia rispetto al contratto metalmeccanico che a quello dell'artigianato. La Fiom diffida le aziende ad avvalersi di ditte che applichino quel tipo di contratto, e si è detta pronta anche ad azioni sindacali.

Per quanto riguarda la vertenza con Kme, ieri si sono svolte delle assemblee sindacali e qualche giorno fa c'è stato un incontro con la direzione aziendale. A settembre sono scaduti gli ammortizzatori sociali e il contratto tra le sigle sindacali e l'azienda, e quindi è in corso una trattativa per un nuovo accordo e per gestire la cassa integrazione. Il 22 e il 23 ottobre è previsto un incontro azienda-sindacati. "Salvo sorprese si dovrebbe arrivare a un accordo" ha detto Rossi. Meno positivi i rapporti con i vertici della Snaitech, che hanno annunciato la volontà di passare, il primo novembre, dal contratto metalmeccanico a quello del terziario, scelta contestata dal sindacato che è pronto ad andare per vie legali. In Versilia c'è incertezza sul futuro dell'Azimut Benetti dopo l'uscita dell'ad Poerio. "Non si capisce bene quali intenzioni abbia per il futuro l'azienda" hanno spiegato Rossi e il responsabile del sindacato per la Versilia Nicola Riva. Per il 10 ottobre è previsto un incontro per chiarire la situazione.