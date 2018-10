Garfagnana : minucciano



La Rai a Gorfigliano per raccontare la storia della Chiesa Vecchia

sabato, 13 ottobre 2018, 08:42

Il programma della TGR RAI "Bellitalia", condotto dalla giornalista Cristina Di Domenico, ieri è arrivato a Gorfigliano in Garfagnana per raccontare la storia della Chiesa Vecchia e del Museo dell'Identità dell'Alta Garfagnana "Olimpio Cammelli". Una grande occasione per far conoscere la nostra storia su scala nazionale, ci spiega Yuri Damiano Brugiati presidente dell'Associazione Culturale "Paese Vecchio di Gorfigliano": una giornata storica per tutti noi. La puntata verrà trasmessa prossimamente su RAI 3 con tutti i racconti e le interviste.