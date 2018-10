Lavori di asfaltatura delle strade nel comune di Pieve Fosciana

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 12 ottobre 2018, 18:20

Cortopassi - 70 anni, viareggino, ex lavoratore Telecom - è stato rieletto all'unanimità; aveva assunto l'incarico il 29 marzo scorso e, subito dimissionario, ha gestito la stagione congressuale della categoria che conta oltre 17 mila iscritti

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:14

Il consigliere comunale di Molazzana, nonché consigliere provinciale, Simone Simonini torna ad intervenire sulla problematica legata a Poste Italiane segnalando nuove criticità nel suo comune

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:08

Ecco un aggiornamento degli eventi previsti in Garfagnana nei mesi di ottobre e novembre rilasciato dall'ufficio Iat con sede a Castelnuovo di Garfagnana

venerdì, 12 ottobre 2018, 10:58

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, sempre i dati di ARRR, ci mostrano che nei comuni di questa area geografica, il range va dal 16,64 per cento di Montecatini Val di Cecina (PI) all’86,66 per cento di Capannori (LU)

venerdì, 12 ottobre 2018, 09:53

A partire all’attacco del documento messo in concertazione dalla giunta regionale il 24 settembre scorso è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti che rigetta l’ipotesi di nuove limitazioni al comparto già afflitto per metodo e merito dal Piano paesaggistico approvato nel 2014

venerdì, 12 ottobre 2018, 08:47

A Riana di Fosciandora, domenica 21 ottobre, ecco la “Festa del Vino”. Per l’occasione dalla fontana del paese zampillerà, quasi per magia, non acqua, ma vino di Riana