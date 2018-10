Garfagnana



Lega: "Non abbiamo mai rilasciato nessuna tessera al sindaco Puglia"

domenica, 7 ottobre 2018, 09:25

Dopo le dichiarazioni del sindaco vaglino Mario Puglia, definitosi un tesserato del Carroccio e, quindi, primo sindaco leghista della provincia di Lucca, la Lega Mediavalle e Garfagnana, tramite la sua segreteria, interviene per chiarire la sua posizione all'interno del movimento.

"Non abbiamo mai rilasciato nessuna tessera al sindaco Puglia - dichiara la locale sezione -. Sul territorio esiste una segreteria, costituita a norma di regolamenti e votata dagli aventi diritto, cioè i militanti che, con sacrifici, si spendono sul territorio quotidianamente per far crescere il movimento, portando nelle piazze le idee della lega da anni. Ad oggi, quindi, non risulta nessuna iscrizione del sindaco di Vagli nella nostra sezione, che verificheremo tramite il nazionale e federale nei prossimi giorni".

"Siamo lieti di accogliere chi si presenta in regola con le procedure statutarie e regolamentari, ed in linea con la politica del movimento - conclude la segreteria -. Sarebbe però difficile accogliere chi, estraneo da anni di battaglie della Lega sul territorio e non consapevole dell’attuale linea politica, volesse imporre un’agenda propria, non condivisa o varata dal movimento territoriale".