Garfagnana



Lega, si dimette il vice-segretario Paolo Giannotti

mercoledì, 24 ottobre 2018, 14:05

Dopo nemmeno una settimana dall'annuncio della sua nomina ufficiale, il vice segretario di sezione Paolo Giannotti ha rassegnato le sue dimissioni, condivise e accettate dalla Lega Mediavalle e Garfagnana, a seguito di un post scritto sui social riguardante il sindaco di Vagli Mario Puglia.



"Con ingenuità - spiega Giannotti - stavo postando sui social una considerazione personale sul sindaco di Vagli Mario Puglia, post pubblicato e prontamente corretto, come è di mia consuetudine fare nel rileggere lo scritto".

"Purtroppo - aggiunge Giannotti - il primo scritto è andato oltre le righe, lo stile e i regolamenti morali della sezione Medievale e Garfagnana. Per questo ho deciso di rimettere il mandato da vice segretario, ruolo tra l’altro ricoperto da pochi giorni. Il mio modo di essere, in buona fede non vuole pregiudicare l’ottimo lavoro svolto in questi anni dalla stessa sezione".

"Voglio - conclude Giannotti - ripartire da zero come militante, garantendo ancora più impegno a servizio del gruppo, e sono sicuro che questa mia ingenuità mi darà un ulteriore stimolo".