Malore improvviso, muore giovane madre di Filicaia

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:33

La tensostruttura di viale Europa a Pieve Fosciana ospita, anche per questo fine settimana, la “Cena dei Popoli”, l’evento organizzato dalla neonata squadra United Colours F.C. per finanziare la partecipazione al campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana

venerdì, 5 ottobre 2018, 15:43

Mario Puglia torna a far parlare di sé dopo un suo recente post sui social in cui si è dichiarato il primo sindaco leghista della provincia di Lucca. Un'affermazione che ha fatto discutere all'interno dello stesso partito viste le sue recenti prese di posizione (vedi "pirogassificatore") divergenti dalla linea territoriale

venerdì, 5 ottobre 2018, 14:49

Domenica 14 ottobre il Partito Democratico eleggerà il suo nuovo segretario regionale in Toscana. L'appuntamento è stato presentato oggi a Lucca in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del segretario territoriale del partito Mario Puppa, del segretario comunale Renato Bonturi e dei referenti locali dei due sfidanti per...

giovedì, 4 ottobre 2018, 16:16

Sono iniziati a Pieve Fosciana i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede sulla via Nazionale dagli spogliatoi dalla palestra alla “Croce”. Intervento che mette in sicurezza il transito dei pedoni in un tratto di strada dove i mezzi motorizzati solitamente sfrecciano a gran velocità nonostante il...

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:38

È Lucca, il territorio (che comprende Piana di Lucca, Mediavalle e Garfagnana) dove la mozione di Simona Bonafè ha ottenuto il risultato migliore. Qui, infatti, il documento della giovane europarlamentare ha totalizzato la percentuale più alta di tutta la Toscana, con l'86,49 per cento, pari a 640 voti, contro il...

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:20

Si avvicina la notte più horror dell'anno e torna a grande richiesta Gallicano Halloween party 2. Presso le strutture degli impianti sportivi gli Amatori calcio Gallicano e il Rione Borgo Antico organizzano, dopo il successo del primo anno, la seconda festa di Halloween