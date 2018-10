Garfagnana



Maltempo, black-out e smottamenti in valle: criticità sulla strada Colle-Careggine

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:51

di andrea cosimini

Dopo i forti temporali che si sono abbattuti nella giornata di oggi sul nostro territorio, gli operatori della protezione civile della valle cominciano a fare la conta dei primi danni. Da segnalare soprattutto i black-out, con intere frazioni rimaste senza corrente elettrica né copertura telefonica, e un piccolo smottamento verificatosi sulla strada provinciale per Colle, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana.



"La maggiore criticità al momento - conferma Vincenzo Suffredini della protezione civile di Castelnuovo - si registra sulla strada provinciale Colle-Careggine dove il maltempo ha abbattuto tutta una serie di alberi. Subito siamo intervenuti sul posto assieme agli operai della provincia. Sradicate parecchie piante e alcuni cavi della Telecom. La strada, per cui, risulta ancora mezza chiusa. Nel corso della giornata, invece, abbiamo ricevuto segnalazioni di allagamenti e di chiaviche intasate. Tutti problemi, però, che sono già stati risolti".



Alzando lo sguardo sulla Garfagnana, invece, è soprattutto il problema dei black-out a tenere banco. Al centro operativo intercomunale dell'Unione dei Comuni è stata attivata, da circa un'oretta, la sala operativa per far fronte alle emergenze e raccogliere le eventuali segnalazioni di criticità.



"Per il momento - spiega il responsabile Mauro Giannotti - si registra una mancanza di corrente elettrica e di copertura telefonica nelle frazioni di Gramolazzo, Pieve San Lorenzo, Gorfigliano e Verrucolette. La corrente manca anche a Verni, Chiozza e Vagli Sopra. Continuiamo a monitorare la situazione. L'allerta arancio durerà fino alle 8 di domattina, mentre dalle 8 alle 13 di domani è previsto rischio vento".



Più tranquilla la situazione in Mediavalle del Serchio. "Per ora - afferma il responsabile di protezione civile dell'Unione dei Comuni - si è registrata solo la mancanza di corrente nella zona che va dalla frazione di Fornaci di Barga a Coreglia Antelminelli. La nostra sala operativa non è stata aperta. Restiamo comunque reperibili 24 ore su 24 in caso di segnalazioni".