Maltempo, codice giallo per vento

venerdì, 19 ottobre 2018, 13:11

Coldiretti sarà nuovamente protagonista, sabato 20 ottobre (dalle 16.30 in poi) a Gallicano, in località Ponte di Campia (presso le ex scuole elementari) in occasione dell’inaugurazione della 50esima panchina rossa della Valle del Serchio, con uno speciale agriaperitivo firmato da Campagna Amica e dai suoi produttori agricoli

venerdì, 19 ottobre 2018, 08:28

Sabato 20 ottobre a Ponte di Campia, nella ex scuola elementare, sede del centro di ascolto antiviolenza, le associazioni "Non ti scordar di te" e "Filo d'Arianna" inaugureranno la 50^ panchina rossa della Valle del Serchio, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Gallicano e Coldiretti

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:54

Gesto di solidarietà per Calci da parte dei dipendenti del Consorzio 1 Toscana Nord e dell'amministrazione tutta, che ha organizzato tre squadre di intervento nelle zone colpite dall'incendio

giovedì, 18 ottobre 2018, 12:25

L'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus ha inviato una specifica istanza di accesso civico, informazione ambientale e adozione degli opportuni provvedimenti riguardo i piani attuativi dei bacini estrattivi che, entro il giugno 2019, dovranno pianificare le attività estrattive in attuazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.)

giovedì, 18 ottobre 2018, 10:27

Il Laboratorio Teatrale dei Contafole di Camporgiano è stato invitato a rappresentare presso il teatro Tresartes di Vittuone (Milano), sabato 20 ottobre alle 21, il musical "Don Chisciotte", scritto da Giorgio Santarini e musicato da Maurizio Egisto Telloli e già conosciuto e apprezzato in provincia

giovedì, 18 ottobre 2018, 08:53

E’ ufficiale la nomina a nuovo vice-segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana Paolo Giannotti, il quale sostituirà, di fatto, l’avvocato Armando Pasquinelli