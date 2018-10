Maltempo, Enel a lavoro per ripristinare il servizio

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 29 ottobre 2018, 21:02

Nelle ultime 24-36 ore sono caduti fino a circa 230 mm sulla provincia di Massa-Carrara, 100-120 mm in Garfagnana e circa 90 mm tra Follonica e le Colline Metallifere

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:51

Frazioni senza corrente elettrica né copertura telefonica, più un piccolo smottamento sulla strada provinciale di Colle-Careggine sul quale stanno intervenendo gli operatori di protezione civile unitamente agli operai provinciali: questo il bilancio del maltempo in Valle del Serchio

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:09

Raccordo continuo con gli uffici nazionali della protezione civile e con tutti i soggetti che a livello locale sono impegnati nelle attività per mitigare i danni provocati dall'ondata di maltempo che in queste ore sta interessando tutta la penisola

lunedì, 29 ottobre 2018, 14:23

Il centro funzionale regionale ha emesso un nuovo avviso che prevede il prolungamento dell’allerta meteo arancione nel territorio della provincia di Lucca per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore fino alle 8 di domani e rischio mareggiate in Versilia dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani

domenica, 28 ottobre 2018, 13:48

Maltempo in forte intensificazione per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre. La sala operativa della protezione civile regionale ha infatti emesso un codice rosso per vento e mareggiate dalle 7 alla mezzanotte di lunedì. Inoltre ha esteso il codice arancione per temporali forti fino alla mezzanotte di lunedì per...

sabato, 27 ottobre 2018, 15:53

Interessate tutte le province, con particolare attenzione nelle aree della Lunigiana, della Versilia dove l'allerta passa dal codice 'giallo' al codice 'arancio' per il rischio idraulico ed idogeologico legato alle piogge dalle 16 di domenica alle 24 del lunedì, ed all'area appenninica, dove sono attesi venti forti tra le 20...