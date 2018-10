Maltempo, verso la normalizzazione del servizio elettrico

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 31 ottobre 2018, 17:14

E-Distribuzione informa i clienti nelle aree colpite dal maltempo che per interruzioni prolungate del servizio, di durata superiore a determinati limiti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica

mercoledì, 31 ottobre 2018, 16:49

Rischio temporali, mareggiate ma anche tenuta del reticolo minore a sud, dove il livello di allerta è maggiore, e rischio idraulico e vento, non senza qualche temporale ma più lieve, al nord. Dopo la tregua di oggi, da mezzanotte alle 20 del 1 novembre è ancora allerta regionale per il...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 13:24

Il regista Marco Poma ha ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Fabbriche di Vergemoli grazie al film Mefisto Funk, prima opera italiana in elettronica computerizzata girata nel 1986 con la Betacam della Sony (standard Betamax di mezzo pollice) e riversata successivamente su pellicola

martedì, 30 ottobre 2018, 11:38

Ottimi risultati anche per le province di Lucca (al quarto posto nella classifica nazionale per pro capite con 98,3 chili raccolti per abitante) e di Firenze, che con un pro capite di 96,8 kg/ab si afferma come l’area metropolitana più virtuosa a livello nazionale in termini di raccolta di carta...

martedì, 30 ottobre 2018, 10:48

Domani in edicola "Storie e leggende di Garfagnana e Mediavalle a fumetti". Sono sette le storie disegnate da Pier Francesco Buonomo, Riccardo Pieruccini e da Laura Tedeschi su sceneggiature e i testi di Antonio de Rosa vogliono raccontare al popolo di Lucca Comics tutto il fascino delle leggende del nostro territorio

martedì, 30 ottobre 2018, 10:00

USI-S Toscana commenta la notizia del pensionamento della direttrice generale di Usl Nordovest toscana, Maria Teresa De Lauretis, approfittandone per tracciare un bilancio