Garfagnana



Manuel Vescovi (Lega), nuovo membro della delegazione italiana all'assemblea del consiglio d'Europa

lunedì, 8 ottobre 2018, 12:38

Nei giorni scorsi, con scrutinio segreto, nove senatori sono stati eletti in qualità di membri effettivi della delegazione italiana all'Assemblea del Consiglio d'Europa che ha sede a Strasburgo. Fra questi, c'è anche Manuel Vescovi, già attuale componente della Commissione Affari Esteri. Il senatore Vescovi, nativo di Padova, ma ormai toscano d'adozione, visto che risiede, da tempo, ad Agliana, è stato, quindi, designato per questo importante incarico di livello internazionale.



"Ringrazio Matteo Salvini ed il mio partito-afferma il Senatore-per avermi appoggiato; farò del mio meglio per svolgere nel migliore dei modi questa nuova incombenza che accolgo con grande entusiasmo." "Da sempre, come libero professionista-conclude il Senatore Vescovi-ho avuto uno stretto e consolidato rapporto con l'estero e cercherò, dunque, di mettere a frutto la mia precedente esperienza lavorativa per dare il mio fattivo contributo nell'ambito della delegazione italiana a Strasburgo."