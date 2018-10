Garfagnana



Mauro Rossi confermato alla guida dei metalmeccanici della Cgil

martedì, 2 ottobre 2018, 17:04

Mauro Rossi, segretario generale della Fiom di Lucca, è stato confermato alla guida dei metalmeccanici della Cgil durante l'ottavo congresso provinciale che si è svolto a Lucca il 28 settembre scorso.

I 92 delegati delle aziende del territorio, hanno eletto il nuovo direttivo provinciale composto da 39 membri, la nuova assemblea generale e i delegati ai prossimi congressi della confederazione Cgil provinciale (che si svolgerà a Lucca il 15 e 16 ottobre), della Fiom Toscana (che si svolgerà a Viareggio il 30 ottobre) e della Fiom nazionale.

Il congresso ha approvato un documento politico* che riunisce i vari temi affrontati nel dibattito sviluppato nelle oltre 70 assemblee di base, organizzate nei mesi scorsi nelle aziende della provincia e durante i lavori congressuali.

La frammentazione del mondo del lavoro, fra appalti e subappalti, esternalizzazioni e subforniture e l'affermarsi di contratti privati soprattutto in alcuni comparti, sono i punti principali su cui la Fiom Cgil intraprenderà iniziative concrete a partire dai prossimi mesi.





*Questo il documento politico approvato dal congresso:



L'8° Congresso provinciale della Fiom Cgil di Lucca, riunito il 28 settembre 2018, condivide e approva la relazione del Segretario provinciale Mauro Rossi, l'intervento del segretario generale della Cgil provinciale Rossano Rossi, assume il ricco dibattito e approva l'intervento conclusivo del Segretario regionale Massimo Braccini.

Considera il documento congressuale “Il lavoro è“ un punto avanzato nel dibattito nella Confederazione di questi anni. Considera molte delle principali innovazioni contenute in questo documento come un frutto delle idee, delle proposte e delle parole d'ordine che la nostra categoria ha portato avanti in questi anni e su cui ha anche sviluppato specifiche iniziative.

Si tratta del punto di partenza di un percorso avviato che deve realizzarsi con una svolta nell'immagine e nelle iniziative della Cgil per troppo tempo non portate a compimento con la necessaria continuità: perché di un cambio di passo e di svolta c'è bisogno, di fronte alla situazione economica, sociale e culturale che ci troviamo di fronte e con cui dovremo fare i conti.

Vi è la necessità di un chiaro rinnovamento, nella direzione di una concreta autonomia da un panorama politico nazionale nel quale non si trovano più riferimenti del mondo del lavoro affinché si possa riconoscere nel prossimo segretario generale della CGIL la volontà di questa scelta.

L'attuale fase è caratterizzata, anche per responsabilità dei governi che si sono succeduti, da un modello di sviluppo che ha sfruttato la crisi e che tende ad aumentare le differenze e le diseguaglianze, in cui aumenta la povertà, anche tra chi lavora. Questa situazione, voluta, sta facendo emergere risposte e reazioni spesso incontrollate e pericolose che rischiano di ripercuotersi negativamente sui soggetti più deboli della società e sugli ultimi, mettendo sempre più in discussioni i principi della solidarietà e della convivenza civile.

Il Congresso ritiene che debba essere valorizzata la scelta chiara di rifiuto verso le politiche neoliberiste di austerità e di compatibilità, insistendo la necessità di investimenti pubblici a tutela del patrimonio del sistema Paese. Così come muoviamo una forte critica alla politica economica dell'Unione Europea.

Bisogna sviluppare, a partire dal livello nazionale e confederale, una vera e propria battaglia per riunificare il mondo del lavoro, andando anche nella direzione della riduzione/riunificazione dei Contratti di lavoro ed è importante, in questa direzione, che anche la Cgil abbia finalmente fatto propria la rivendicazione di un Legge sulla rappresentanza.

Il tema della contrattazione deve essere centrale nelle nostre iniziative e deve essere sviluppata una specifica iniziativa (di Categoria e Confederale) contro l'affermarsi dei Contratti pirata.

Dobbiamo attuare forme di contrattazione che sempre più rispondono alla nuova configurazione del mercato del lavoro. La contrattazione di secondo livello, di sito e/o di filiera, possono aiutarci in questa direzione, ma serve un investimento formativo per creare delegati preparati e futuri dirigenti sindacali, per questa sfida che si rinnova, in un panorama di imprese sempre più frammentate, in appalti e rapporti di lavoro precario.

Questo in modo particolare nel comparto della cantieristica da diporto e della Versilia con riferimento alla vertenza regionale che abbiamo aperto, volta a regolare il sistema degli appalti; a fronte di ciò, a livello confederale, si rende necessario individuare e far rapidamente operare un coordinamento intercategoriale per la nautica.