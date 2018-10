Garfagnana



Montemagni (Lega): "Ctt, Nord, inaccettabile che gli utenti debbano viaggiare su autobus obsoleti"

giovedì, 11 ottobre 2018, 14:02

Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale, interviene alla luce dell'ennesima segnalazione di disagio sui mezzi dell'azienda Ctt Nord. L'ultima a Castelnuovo di Garfagnana dove un pullman si è fermato al capolinea per un principio di incendio.



"Non è la prima volta e temiamo che non sarà neppure l'ultima - afferma amareggiata - che commentiamo fatti poco edificanti, capitati a chi utilizza quotidianamente i mezzi dell'azienda Ctt Nord, in servizio nella provincia di Lucca."



"Addirittura - prosegue il consigliere - pochi giorni fa, nei pressi di Castelnuovo Garfagnana, su uno di questi autobus, sovente carichi di anni di servizio e magari scarsamente controllati, è scoppiato un principio d'incendio e solo la prontezza di riflessi dell'autista, ha evitato che il bus prendesse fuoco. Immaginiamo lo spavento dei passeggeri che pensavano di non vedere messa a rischio la loro incolumità, viaggiando su un normale mezzo di trasporto pubblico."



"Invece - sottolinea Montemagni - considerando che alcuni di questi autobus opererebbero, come detto, da un numero considerevole di tempo, purtroppo diventa possibile andare incontro ad "inconvenienti" come quello registrato lunedì scorso."



"E' inaccettabile - conclude - che i viaggiatori, oltre a vedersi aumentati i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti, debbano viaggiare su mezzi vetusti e scomodi, rischiando seriamente, oltre a dover subire disagi per i soliti ritardi, causati spesso dal dover sostituire i mezzi(tutto ciò, segnalato pure dagli utenti tramite appositi esposti alla Procura competente), anche di non arrivare a destinazione..."