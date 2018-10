Garfagnana



Nuovo assetto per la Lega in vista delle amministrative 2019

mercoledì, 17 ottobre 2018, 16:15

La Lega Mediavalle e Garfagnana, in costante crescita sul territorio, lancia un nuovo assetto in vista delle amministrative 2019, affidando ufficialmente nuovi ruoli sul territorio. Questo infatti è ciò che è emerso dal direttivo aperto ai sostenitori e militanti del 16 ottobre, in un incontro molto partecipato, che ha visto la presenza di nuovi iscritti sopraggiunti da Castelnuovo, Gallicano, Barga, e Borgo a Mozzano.

Nel corso dell’incontro sono emerse nuove figure che andranno a ricoprire ruoli chiave per garantire vicinanza ai territori, premiando nel contempo quelle persone che si sono distinte per impegno, serietà ed abnegazione in Mediavalle e Garfagnana.

La notizia più importante è la surroga del vice segretario, avvocato Armando Pasquinelli, che non ricoprirà più tale ruolo. A sostituirlo, anche se non in maniera vicaria, sarà Paolo Giannotti di Barga, militante di lungo corso.

Nella serata si è provveduto, inoltre, a ratificare il nuovo ruolo del dottor Mario Giuseppe Coltelli, che oltre ad essere il traino per le amministrative di Vagli Sotto, di occuperà di Minucciano e Camporgiano, comuni limitrofi.

Ufficialmente, il direttivo ha dato mandato alla nuova militante Yamila Bertieri di esplorare e riferire le trattative sulle elezioni comunali di Borgo a Mozzano, dove sarà di fatto il tramite diretto sul comune borghigiano tra i cittadini.

Per Castelnuovo di Garfagnana invece il coordinatore sarà il membro del direttivo locale Valdemaro Panzani, coadiuvato dal militante Armando Pasquinelli.

“Siamo molto soddisfatti - dichiara il segretario Simone Simonini - poiché con questo nuovo assetto diamo ufficialmente il via alla campagna elettorale che si concluderà nel maggio 2019. Attorno al nostro movimento si sono create grandi aspettative, trainate dalla forza dirompente del nostro segretario federale Matteo Salvini. Noi cercheremo di far crescere il movimento sul territorio, come del resto stiamo facendo da anni a questa parte, provando a raccogliere il massimo risultato”.

“Come direttivo – afferma Simonini - ringraziamo pubblicamente l’avvocato Armando Pasquinelli per il contributo dato in questi mesi, portando la sua lunga esperienza come militante lega (dal ‘92), e professionista. Siamo sicuri che metterà lo stesso impegno come iscritto nella nostra sezione. Con questo assetto si è voluto cambiare marcia e premiare l’impegno sul territorio degli iscritti, che in punta di piedi in questi anni hanno dimostrato impegno, tralasciando in molte occasioni le famiglie per fare semplicemente volontariato sul territorio, tra la gente”.

“I risultati della nostra sezione – conclude - sono evidenti e notevoli, abbiamo creato una sezione con piena autonomia territoriale, portando nei consigli comunali tre iscritti, e uno in consiglio provinciale (unico eletto lega in provincia di Lucca a Palazzo Ducale). Il prossimo anno ci aspettano sfide interessanti e importanti, passando dai molti comuni della nostra valle, fino alle elezioni europee. Per questo, come segretario, auguro buon lavoro a tutti”.